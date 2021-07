Revue de presse : comment lutter efficacement contre les inondations à court et à long terme ?

© Tous droits réservés

Inondations chez nous, canicule ailleurs… Quelles sont les pistes pour faire face au climat, se demande la Dernière Heure, en une.

Et la première, la plus évidente de ces pistes c’est de ne plus faire comme avant, écrit le quotidien en édito. Même si ce n’est qu’un début, qu’un point de départ, c’est au moins déjà l’amorce d’une réflexion.

En Flandre, justement, et en réponse à ces inondations, la Ministre de l’environnement vient de prononcer un recours contre tout permis de construire octroyé dans une zone à risque. Chaque permis localisé dans une des 235 zones inondables est désormais susceptible d’être suspendu.

Pour Groen, la mesure n’est pas la bonne : "lutter contre les inondations, cela demande une politique cohérente et basé sur le long terme." Pas uniquement d’interdire des constructions.

Quoi qu’il en soit, la Flandre a été hier, encore touchée par des inondations et pas sûr que ce soit terminé.

Après la pluie vient la pluie, prévient ce matin le Laatste Nieuws, qui observe des rues inondées au Littoral, à Nieuwsport et à Knokke, notamment.

Des rues qui ne se trouvaient absolument pas en zones inondables.

Ce mois de juillet – même pas terminé – est déjà le plus pluvieux que notre pays a connu, en 30 ans.