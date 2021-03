Revue de presse : comment la vaccination est-elle devenue si chaotique ?

© Tous droits réservés

On prend les mêmes, les mêmes seringues, les mêmes vaccins, et on recommence sans les couacs.

Il faut revoir la stratégie de vaccination, titre l’Avenir, en Une parce que les problèmes sont trop nombreux.

Soucis techniques, centres de vaccination déserts, il est temps de revoir la stratégie, dit le quotidien qui l’annonce. Les ministres de la Santé vont se réunir mercredi pour établir un nouveau plan.

Un changement de cap s’impose et s’imposera alors dit le Soir, en Une.

Le Soir qui pose tout simplement la question : comment vacciner plus de personnes, plus vite ? Administrer l’Astrazeneca aux plus de 55 ans, est une piste. Espacer un peu plus les doses pour vacciner plus largement en est une autre. Il y a sur la table déjà quelques idées.