Revue de presse : Comment faire la "télégrève" ?

En Une, il est aussi question de vaccin, mais pour une fois, avec des nouvelles un peu plus heureuses Le Laatste Nieuws annonce l’arrivée de 2 millions de doses sur 5 semaines.

Autant qu’en 3 mois, titre le quotidien, ça va vraiment pouvoir avancer.

La Flandre devrait ainsi passer de 90.000 doses administrées la semaine dernière, à 150 mille, prévue cette semaine et 250 mille, la semaine prochaine.

Des doses auxquelles devraient s’ajouter, mi-avril, les livraisons de Johnson & Johnson. Livraison dont on lit dans le Morgen que celles-là seront stables, ça fera une différence.

Et les variants, dans tout cela, se demande la Libre ?

Et bien, même si, par exemple, le variant britannique est jugé actuellement le plus virulent, le plus contaminant aussi, le plus létale aussi. Malgré cela, il est heureusement maîtrisé par la vaccination, explique le quotidien.

Ce variant britannique est actuellement à l’origine de trois quarts des infections actuelles.

Encore une bonne nouvelle ? Le Laatste Nieuws, encore lui, rappelle l’effet favorable d’une météo clémente sur le virus. La lumière inactive plus rapidement le virus. Les microgoulettes ont tendance à sécher plus vite, etc.… Bref, c’est lundi, et sur le plan de l’épidémie, la presse a envie de se dégager la vue.