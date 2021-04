Revue de presse : clash entre libéraux et socialistes sur la norme salariale

© Tous droits réservés

Clash dit le Morgen à propos de la norme salariale. C’est la première véritable opposition de fond au sein de ce Gouvernement De Croo.

Une opposition entre parti qui fait revenir à la surface des positions idéologiquement très marqués.

D’un côté, les libéraux et cette sortie du président de l’Open VLD.

Pas d’accord social, dit-il ? Alors on confirme l’augmentation maximale des salaires à 0,4%. C’est ce qu’on avait fixé dans l’accord de Gouvernement, affirme Egbert Lachaert.

De l’autre côté, les socialistes et la réaction du PS et de Vooruit.

Faux, il n’y a pas d’accord de gouvernement là-dessus.

Et s’il n’y a pas d’augmentation salariale digne de ce nom. Alors, il n’y aura pas non plus de dividendes pour les actionnaires.

Le Standaard, qui en fait aussi sa Une, le constate il y a peu de chance, vraiment très peu, que ce dossier ne progresse vraiment avant 1er mai. Et avant toutes les sorties syndicales qui entourent la fête du travail, ce n’est très certainement qu’après, que les partis oseront commencer à discuter.