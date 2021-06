Revue de presse : carton rouge pour la décision de l’UEFA

Aujourd’hui, les droits des homosexuels, des transgenres sont très concrètement touchés et restreints en Hongrie. Rester silencieux face à cette menace, c’est aussi prendre une décision politique, dit le Morgen et une décision qui est loin d’être neutre.

Le racisme, l’homophobie dans les stades et surtout dans les tribunes, c’est une réalité. Que des évènements de masse comme l’Euro ou les JO ou l’Eurovision prétendent pouvoir se dérouler dans un vide politique total, c’est entretenir une illusion grotesque.

Le Soir et la Libre affichent l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Ce que ça ne change pas en revanche, c’est que la vaccination doit se poursuivre, explique la Dernière Heure et que les gestes barrières continueront d’être recommandé pour les lieux publics fermés, ou les grands évènements de masse.

"Qu’est-ce que ça change, se demande le quotidien ?", ça change qu’on est en bon chemin pour ne plus avoir du tout de patient covid à l’hôpital, explique un médecin.

On y est dit la DH : aujourd’hui ou demain, 70% de Belges seront vaccinés.

Autre manière d’aborder cette douce sortie de crise sanitaire, l’angle économique choisi par le Soir, le rebond, c’est maintenant dit le quotidien en Une.

Un an et demi après l’apparition du coronavirus, le Soir dresse l’état des lieux et envisage les perspectives. Les dommages économiques sont finalement limités, mais la facture pour l’Etat sera salée.

A noter et c’est la Une de la Libre que la Belgique confirme avoir reçu le feu vert de la Commission européenne pour le plan de relance.

Comment la Belgique a convaincu ? C’est l’objet de l’article de la Libre.

Attention, tempère la Libre, en édito, c’est le feu qui est passé au vert. Maintenant, il s’agit de démarrer et pour filer la métaphore de prendre la bonne route qui mènera vers la relance.

L’injection massive de fonds européen ne peut et ne doit pas être dissociée d’une ligne claire de la part du gouvernement. Ligne, accompagnée de la poursuite de la mise en œuvre du programme. Sans quoi, les liquidités européennes s’évaporeront sans avoir fait fructifier quoi que ce soit, le moteur belge aura calé et le feu repasse au rouge.