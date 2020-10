Revue de presse : cacophonie et guéguerre entre Régions

Parce que la presse ne peut s’empêcher ce matin de pousser un gros et très long soupir face à cet embrouillamini, cette cacophonie.

Les francophones qui en remettent aussitôt une couche, avec 3 jours de distanciel en plus dans le secondaire.

Pourquoi ? On ne sait pas. Les francophones seraient soudain devenus les plus prudents ? Les Flamands inconscients ?

Et tout le monde s’est assis sur la solidarité prônée par le Premier ministre. Ce n’est pas qu’une affaire de guéguerre entre Région.

Et cette Flandre de Jambon n’en voulait des mesures sévères aux avant-goûts de confinement. Sauf qu’entre-temps, la Wallonie a serré la vis vendredi soir. Bruxelles a suivi samedi midi.

Justement, cet appel à la solidarité, le Soir en fait son édito, parce que, avec cette solidarité, dit-il, c’est l’hôpital qu’il faut sauver.

Qu’on comprenne bien, dit le quotidien,

Alors, message limpide, alors si l’on ne veut pas mourir d’une appendicite, il va falloir que les Belges tous les Belges mènent ce combat en appliquant ce confinement qui oublie de dire son nom.

Il s’agit bien, oui d’être solidaire. Dans ce communiqué d’Alexander De Croo, une erreur, tout de même.

Le Premier ministre déclarait qu’aucune règle ne peut battre le virus. A court terme, écrit le Soir, les règles wallonnes, les décisions bruxelloises forcent chacun à servir ce but collectif.

A moyen terme, elles sont impératives pour nous sortir du cercle infernal imposé par le Covid.

Et c’est là que réside la solution, il est impossible de demander au citoyen de mettre sa vie à l’arrêt tous les 6 mois sous prétexte de virus.

L’économie, l’école, l’équilibre psychologique et la culture ne pourront surnager et reprendre que si l’Etat empêche le virus, une bonne fois pour toutes. Et qu’il l’empêche surtout d’avoir constamment un temps d’avance.