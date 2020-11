Revue de presse : "Bienvenue au Far West"

À l’heure d’écrire ces lignes, ayons l’humilité et la patience d’arriver à la seule conclusion qui s’impose : on ne sait pas qui, de Joe Biden ou de Donald Trump, a remporté l’élection présidentielle américaine.

C’est un triste spectacle et une leçon pour l’Europe, la démocratie est un bien précieux et fragile.

Même si les résultats se font attendre, des constats s’imposent et la presse en fait Echo.

Même si Biden et que Trump grignote comme le titre le Soir, on ne peut pas parler de vague démocrate comme le prédisaient les sondages. Cet homme mis à l’index par un certain monde politique et citoyen a été à nouveau consacré par une moitié d’Amérique explique Béatrice Delvaux.

Une moitié d’Amérique qui se moque visiblement de ses mensonges, de sa misogynie et de son racisme. Des gens qui se fichent qu’il leur ait recommandé de boire du détergent pour guérir du covid. C’est évident selon l’édito, un très grand nombre continue à croire en lui.

Ce vote au finish est l’incarnation la plus palpable d’une Amérique divisée.

La véritable fracture américaine oppose démocratie et oligarchie.