Revue de presse : bientôt plus de masque en Flandre ?

La presse se penche sur le cas de Bruxelles, versus celui de la Flandre.

En Une, Het Laatste Nieuws titre "Plus de masque en Flandre".

Si ça ne tenait qu’aux présidents de l’Open VLD, de la N-VA et du CD&V, la fin du masque serait en vue au nord du pays.

Et dans le même temps, l’appel à des mesures plus strictes à Bruxelles se fait de plus en plus fort.

Donc en Flandre, où on a un taux de vaccination est très élevé, avec 90% d’adultes vaccinés, on demande un assouplissement des mesures anti-covid.

Et à l’inverse, on voit une belle unanimité se dégager pour réclamer que Bruxelles renforce les règles, par exemple en étendant l’obligation du fameux coronapass, pour accéder aux cafés, restaurants ou trains. "Ce serait sans doute la solution la moins dommageable" dit l’éditorialiste du Morgen.

Le problème c’est bien d’atteindre 85% de taux de vaccination parmi les adultes, là où Bruxelles se situe autour de 60% On ne peut pas rendre la vaccination obligatoire à Bruxelles dit le quotidien. Cela pose des problèmes de légalité, et puis comment forcer un adulte à se faire piquer ? Par des amendes ? Ou une quarantaine obligatoire ? C’est trop compliqué.

Alors étendre le coronapass, pour l’instant, les autorités bruxelloises restent hésitantes.

On dirait qu’elles espèrent que la simple menace d’imposer le coronapass dans plus de lieux va motiver les Bruxellois encore récalcitrants.

De Morgen rappelle qu’en France, quand Emmanuel Macron a annoncé l’obligation de ce pass covid, on a compté 800 mille vaccinations en une journée, et 3 millions de prises de rendez-vous.

En tout cas, pour Het Nieuwsblad c’est clair, les actions de sensibilisation, les messages ciblant certains groupes, les vaccibus qui ont sillonné la capitale, les centres de vaccination temporaires installés dans les magasins, tout ça s’est révélé insuffisant.