Revue de presse : bientôt les boîtes de nuit exclusivement ouvertes aux personnes vaccinés ?

Deux chiffres à la Une, 19 et 26. 26, pour la COP qui s’est achevée. 19, pour le covid, évidemment. Et à la Une, déjà, les mesures envisagées pour tenter de contraindre la résurgence du covid.

Et on en est plus si loin.

Ce serait la première fois qu’une règle distinguerait vacciné et non vacciné.

Accord fragile et largement inachevé, mais petite touche d’espoir. Avec tout de même quelques progrès. Et notamment, c’est une première – le fait que la fin d’une énergie fossile, le charbon, est cette fois évoquée.

Et le quotidien résume : "après deux semaines de négociation, le pacte de Glasgow n’impose rien aux Etats et se contente de recommandations."

Avec une jolie formule, le Soir signe et le problème et la solution : le vent tourne lentement, comprenons que sur la scène internationale, c’est dur de changer les mentalités très vite. Le vent tourne lentement ? Et bien d’urgence adaptons les voiles, écrit le quotidien.

La COP - si elle a le mérite de médiatiser un enjeu capital – la COP ne peut pas tout.

Le cadre d’une action internationale est maintenant posé.

Et – loin de s’en satisfaire – le Soir le constate : d’autre bras de fer doivent maintenant se jouer ailleurs. Dans chacun des Etats participants, entre gouvernement et société.

Le Figaro aussi évalue ce bilan pour ce qu’il est et il emploie l’image de la tour de Babel. La COP c’est 39.000 participants, 200 pays.

Alors, bien entendu il est presque impossible de se mettre d’accord, la méthode est lente, faite de tout petits pas et toute pleine d’effets indésirables.

En somme, pour la prochaine édition, déjà, le quotidien livre un conseil, viser beaucoup plus haut que ce que la politique climatique parvient à faire.

Côté positif ? Il n’est plus possible aujourd’hui de faire sa campagne sur le déni climatique.

On l’oublie un peu vite, constate le Standaard, mais il n’y a pas si longtemps, Donald Trump fondait son élection là-dessus.

Aujourd’hui, une COP plus tard, on imagine même plus cela possible, mais la vérité aussi, ajoute le même quotidien, c’est que les bouleversements nécessaires pour limiter le changement climatique, ces modifications doivent se produire si rapidement, si globalement qu’elles ne pourront probablement jamais se faire d’un claquement de doigts entre diplomates.

Ce qu’il convient de faire ? Ne pas baisser les bras, conseille la Libre. Pousser et pousser encore pour qu’enfin le monde bascule vraiment du bon côté.