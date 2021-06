Revue de presse : Biden et l’Europe, main dans la main pour freiner l’influence de la Chine

Joe Biden, le président américain est en Belgique et en Une de la presse.

Et en édito, la Libre l’écrit d’emblée, il ne devra pas faire trop d’effort pour faire oublier son prédécesseur, quelques sourires, une poignée de main et deux mots aimables suffiront. Au-delà de ces apparences, il importe tout de même que l’on dépasse les symboles pour relancer véritablement la coopération entre alliés.

Ensuite et c’est un peu la même chose, retisser les liens transatlantiques relancer la coopération entre démocratie, en allant du commerce jusqu’au climat.

Le but, l’aspect plus diplomatique de cette visite ?

Le Biden Show a commencé, lance le Soir, en Une. Ce sera un marathon de 42 heures à Bruxelles pour enchaîner sommet de l’Otan et réunion avec l’Union Européenne. La presse aborde les aspects très pratiques de la visite présidentielle.

Et il faut bien l’avouer, il est d’abord arrivé en Belgique, ensuite, il a fait la Une de vos journaux.

© Tous droits réservés

Le Standaard lui a retenu que le président américain juste avant d’arriver chez nous était au sommet du G7.

Le quotidien livre donc la conclusion de cette rencontre, le G7 promet une version occidentale des nouvelles routes de la soie chinoise. Comprenez que les Etats Unis et les autres membres du G7 comptent investir dans les pays en développement avec en tête la volonté de dresser une barrière contre la Chine.

La politique étrangère du président américain est essentiellement fondée sur cette motivation : freiner l’influence de la Chine.

Mais, et on en revient là à l’édito de la Libre, une nouveauté est apparue dans le discours de l’Américain. La volonté de démontrer la supériorité des démocraties par rapport aux dictatures avec dans son viseur également la Russie et la Chine.

La démarche est digne d’être saluée et soutenue, pour autant qu’elle ne s’accommode pas de double discours, qu’elle ne se cantonne pas aux dimensions économiques et militaires.

Si Washington dénonce le sort des Ouïghours en Chine, qu’ils mettent un terme au contrat de vente de matériel de surveillance avec Pékin.