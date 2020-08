Revue de presse : " Beyrouth défigurée, ses habitants dévastés"

Et ces prix pourraient encore grimper, pourquoi ? Parce que le Liban vit de l'importation, et là, il vient de perdre son port principal, celui de Beyrouth.

L'État n'est plus capable de leur fournir électricité et eau potable. Avec la crise économique, des centaines de milliers de Libanais ont perdu leur emploi. La moitié du pays vit sous le seuil de pauvreté. Les prix ont doublé, voire triplé, c'est le cas de la viande nous dit le Morgen.

Et tous les moyens sont bons : détournement d'argent public, trafic d'influence.

Le quotidien nous propose une première estimation des dégâts, entre 3 et 5 milliards de dollars. Sans oublier les conséquences humaines.

Le problème, c’est que ce fertilisant devient dangereux quand il est chauffé de façon incontrôlée comme lors d’un incendie nous dit le Soir, à 290 degrés pour être précis. A cette température, le produit se transforme en un élément particulièrement dévastateur et Beyrouth l’a appris à ses dépens.

Elia, le gestionnaire du réseau estime qu’il faut prolonger 3 centrales et non pas 2.

Alors comment expliquer ce revirement de situation, le PS ne fait aucun commentaire dit le quotidien, mais plusieurs socialistes estiment qu’il faut être réaliste. Nous n’avons pas d’autres sources suffisantes pour assurer notre approvisionnement au-delà de 2025. Oui mais même avec Doel 4 et Tihange 3 prolongée, cela reste compliqué conclut la Libre.

Comme l’écrit le quotidien, fin 2019, Paul Magnette, alors formateur déclarait clairement la sortie du nucléaire sera respectée et mise en œuvre en 2025.

Le quotidien parle en tout cas d’une prolongation de ceux réacteurs, Doel 4 et Tihange 3. Reste une inconnue, la durée de cette prolongation et là la Libre évoque deux options, 10 ou 20 ans, l’accord PS & N-VA laisserait la place à ces deux options.

PS et N-VA seraient d’accord de prolonger nos centrales nucléaires au-delà de 2025, c’est une info de la Libre.

Dans la DH, la coprésidente écolo Raja Maouane rappelle que cette note ne dit mot sur l’urgence climatique.

Mais visiblement ce qui a tiqué, c’est plutôt le projet institutionnel, pour les Verts, cette note prépare au confédéralisme.

Et ça, ça n’est pas acceptable pour écolo et sa coprésidente. Alors ce non, pourrait-il amener un oui, un oui venu d’ailleurs du MR ?

Les libéraux sont en tout cas devenus incontournables suite au refus des verts analyse la Libre.

Même si pour l’instant, aucune réunion entre N-VA, PS et MR n’est prévue.

Mais une chose est claire, les libéraux voudront donner quelques accents bleus à cette note des préformateurs.

Comme les écolos qui voulaient y ajouter un peu de vert, mais visiblement, Magnette et de Wever ne seraient pas forcément prêts à sortir les crayons de couleur.