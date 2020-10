Revue de presse : beaucoup d’efforts demandés aux jeunes, mais en contrepartie aucune perspective

"Une génération oubliée", c’est comme ça que les nomme Het Nieuwsblad.

On leur demande tellement d’efforts, mais en contrepartie, ils n’ont aucune perspective. Pour l’emploi par exemple : ce n’était déjà par rose avant, mais la crise du Covid a encore plus anéanti leurs rêves d’avenir. Et tout ce qu’il leur restait, leur vie sociale, est maintenant réduite, par des mesures strictes qui les touchent durement. Het Nieuwsbald estime que ce sont les jeunes qui vont payer le prix de cette crise.

Eux qui n’ont pas vraiment de poids politique, qui n’ont pas de lobby ou de parti pour les défendre. Ils ne bénéficient pas du soutien qu’ils méritent.

"Ne pas couler les jeunes", c’est aussi l’appel lancé par L’Echo ce matin, qui plaide pour qu’au moins on garde les écoles ouvertes.

L’éducation est un droit, la sociabilisation est un besoin qu’on ne peut, à nouveau, leur ôter.