Revue de presse : "Bart De Wever tourne le dos à la Belgique"

Une réponse simple avec l’édito de l’Echo, il s’agira de reconstruire, oui, mais en mieux.

La tragédie qui s’est déroulée sous nos yeux a démontré par l’horreur comment certaines décisions peuvent tuer.

La proximité entre habitation et zone inondable, la solidité du bâti, l’aménagement du territoire.

"Toutes ces notions devront accompagner l’actuelle volonté d’isoler correctement les habitations, de les rendre plus vertes et de marier présence humaine et biodiversité", écrit l’Echo.

L’aide devra faire preuve de son efficacité et de sa pertinence.