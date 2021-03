Revue de presse : Avons-nous été à la hauteur des "plus jamais ça" ?

Et à la Une, ce matin, la presse commémore les attentats du 22 mars.

La Libre par exemple conclut son édito par ces mots : " ce serait faire hommage aux victimes que d’aller au bout des recommandations de la Commission Attentat, recommandations, en partie fondées sur ce sentiment d’abandon des victimes face à la complexité administrative, face aux assureurs et face de façon générale au manque de préparation de l’Etat belge dans ce désastre."

L’anniversaire, le sombre anniversaire de ces attentats forcent à répondre non, estime la presse.

Avons-nous été à la hauteur des "plus jamais ça" prononcés à l’époque ?

Et, à l’écoute de ces témoignages, le Soir regrette surtout combien la promesse des autorités a été mal tenue.

"Il y avait très clairement des fous furieux à Molenbeek. Et cela, dans une certaine indifférence. Aujourd’hui, il existe toujours un entre-soi communautaire."

"Toujours sous le choc, 5 ans après" titre le quotidien qui rappelle que lors de ces attaques terroristes, 32 personnes sont mortes et bien d’autres furent victimes.

Résumé par le Monde, c’est bien plus souvent la délinquance qui prédispose à la violence que la religion.

Et en parallèle de cette analyse, le Monde publie certaines conclusions du travail de l’essayiste Hakim El Karoui.

© Tous droits réservés

L’autre préoccupation de vos journaux, ce sont ces mesures engagées pour lutter contre le Covid. Les autorités se sont penchées sur les écoles.

La presse néerlandophone insiste là-dessus, l'objectif déclaré pour les ministres de l’enseignement : "Les écoles doivent rester ouvertes."

C’est telle quelle la Une du Nieuwsblad et du Laatste Nieuws.

Pas question ont dit les ministres de l’enseignement de fermeture à ce stade.

Les deux quotidiens détaillent les mesures envisagées, fermeture des cantines, masque pour les 5/6 en primaires, etc. Mais un troisième journal le Standaard souligne, lui, surtout le bras de fer qui se joue autour de cette question. Et cette manière de cibler désormais les écoles.

En somme et ça, c’est le Soir qui l’explique en somme, puisque le CODECO n’a plus vraiment d’autres leviers, il se tourne vers l’enseignement et pointe les écoles du doigt.