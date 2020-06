Revue de presse : "Avec les vacances qui approchent, nous avons envie de légèreté"

A la Une ce matin une fameuse différence entre le Nord et le Sud du pays.

Ce serait plus rassurant que la situation actuelle où, la Belgique, son gouvernement et la population semblent naviguer à vue.

Si la crise économique devait s’amplifier, on aimerait pouvoir dire qu’il y a toujours un ou ajoutons une capitaine à la barre.

Ce genre de mesure demande du courage, note le quotidien… A plus forte raison de la part d’un gouvernement qui n’a pas été capable de fournir des masques en temps et en quantité suffisante.

La réponse proposée par le Morgen est simple. Autoriser plus de rendez-vous festifs, mais avec un masque obligatoire dès que vous êtes en groupe.

Comment gérer l'irrésistible envie de faire la fête ? Il faudra bien concilier le besoin de socialisation et les règles de distanciation.

Un bon compromis serait d’autoriser plus de divertissements mais en imposant des protections plus strictes. C’est une manière de répondre à cette autre question posée par le Soir.

Au Nord, le ton est différent. Nieuwsblad et Morgen l’écrivent en titre : "Les experts demandent l’obligation de porter le masque."

Comme si ça ne suffisait pas,

La presse évoque aussi ce matin les tensions entre les experts et la politique…

Oui, 3 mois que 10 experts conseillent les décideurs politiques

Cela revient, pour la Libre, à 3 mois de tensions, de friction.

Parce que, explique la Libre, rarement dans l’Histoire, la décision politique n’aura été aussi tributaire de l’expertise scientifique.

Le quotidien en tire d’ailleurs quelques conclusions… Il faudra, dans le futur se rappeler qu’un bon scientifique ne rend de compte qu’à la science, qu’à la communauté des autres scientifiques. C’est d’ailleurs ce qui donne de la valeur à son expertise

L’élu, à l’inverse, doit composer avec différents intérêts. Parfois très contraire. Il doit aussi être en mesure de faire des compromis. A lui donc garder la main sur la décision finale. Tout en restant transparent sur les raisons de ces décisions.

Ce dialogue, cette tension, il faudra la garder en tête, car la Libre en est sûre, dans un monde toujours plus dépendant des technologies, la bonne gestion politique aura de plus en plus recours à la science.