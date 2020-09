Revue de presse : "Avanti oui, mais rien n’est encore fait"

A la Une des quotidiens, la coalition Avanti, entre soulagement et prudence, la presse rappelle que rien n’est encore fait, mais que quand même, oui malgré tout, un tournant est en train de s’opérer.

La route reste semée d’embûche et au cœur du problème il y a notamment le débat sur l’Interruption Volontaire de Grossesse.

Dans l’ensemble on ressent presque un soulagement dans la presse ce matin, après que le CD&V ait accepté de commencer à discuter en vue de cette future coalition Avanti (Vivaldi : qui réunirait libéraux, socialistes, écologistes, le CD&V et peut-être le cdH).

Du bleu, du rouge, du vert et de l’orange en Une du journal l’Echo, avec inscrit en grand, au milieu de ces 4 couleurs : Avanti

Tandis que là la Dernière Heure s e penche sur le futur vaccin contre le Covid 19 et affirme que 30% des belges hésitent ou refusent de se faire vacciner le jour où ce sera possible. Des chiffres tirés d’une étude européenne Ipsos.

Coronavirus toujours et la Libre Belgique nous apprend que l’application pour le traçage des malades du coronavirus arrivera vers le 20 septembre.

Elle ajoute que le sens de l’Histoire, le respect dû aux malades et aux morts exigent un travail sans faille de la part de nos députés.

Un an pour tirer les leçons de la crise titre le Soir, et il y en aura beaucoup.

Et l’actuelle ministre de l’Emploi Christie Morréale l’assure : les 65.000 emplois seront maintenus, alors qu’ils étaient un temps menacés selon les syndicats par une autre réforme.

La réforme des aides à l’emploi, c’est pour 2022 on en a beaucoup parlé par le passé. Elle concerne les soins à domicile, les crèches, le secteur culturel et sportif.

Dans la presse flamande on s’intéresse aussi au nouveau plan de lutte contre le trafic de drogue à Anvers.

Un plan présenté par Bart De Wever qui nous dévoile en quelque sorte sa politique de Law and Order à la flamande.

Depuis plusieurs mois on ne compte plus les attaques à la grenade et les coups de feu liés probablement à des règlements de compte dans le milieu de la drogue.

Des faits souvent sans conséquences graves mais voilà la police lance son opération "Ronde de nuit". Avec plus de patrouilles et de contrôles.

L’avenir nous dira si c’est la bonne méthode.