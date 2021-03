Revue de presse : AstraZeneca, le vaccin qui n’en finit pas de faire débat

© Tous droits réservés

Encore des retards de livraison en une du Laatste Nieuws. AstraZeneca avait promis 700 mille doses ce mois-ci, mais n’en a fourni que 500 mille. Du coup, la stratégie de vaccination a dû être à nouveau adaptée.

Dirk Ramaekers, qui dirige la task force vaccination fait part de sa frustration :

Vous vous levez le matin et vous vous demandez : qu’est-ce qu’il va encore se passer aujourd’hui avec AstraZeneca ?

Un vaccin qu’on n’administre plus dans plusieurs pays d’Europe, après 22 cas de formation de caillots chez des patients vaccinés. Le temps d’enquêter sur d’éventuels liens entre la vaccination et ces effets sur la santé.

De quoi altérer encore la confiance dans AstraZeneca, après les doutes du début sur son efficacité auprès des populations plus âgées, dit Het Nieuwsblad. L’agence flamande pour les soins et la santé s’attend à ce qu’un certain nombre de personnes refusent leur vaccination par AstraZeneca.

"La confiance mise à mal", "Nouveau coup dur pour les vaccins anti-covid", c’est aussi ce qu’on lit en une du Soir. Le quotidien estime que c’est d’autant plus fâcheux que la Belgique a "fait de ce produit l’un des fers de lance de sa stratégie de vaccination : quelques 7,5 millions de doses en ont été commandées. On le voit, les autorités jouent gros sur ce vaccin."

Alors faut-il suspendre l’administration du vaccin chez nous aussi ?

Mais alors il faudrait à nouveau réorganiser la campagne, déjà largement critiquée. Ou alors on continue de vacciner, mais en alimentant les suspicions : nos autorités "auraient-elles cédé à des impératifs de nature économiques ?". Pour le Soir, c’est clair, la seule bonne décision, c’est "celle qui sera éclairée par les scientifiques, indépendamment de toute autre considération".

Pour l’instant en tout cas, "La Belgique conserve sa confiance en AstraZeneca". C’est en une de l’Avenir. Mais les autorités suivent la situation de près.