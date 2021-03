Revue de presse : AstraZeneca divise toujours plus

Tous ceux-là craignent plus le faux pas que les effets secondaires du vaccin. Et aucun, sans doute ne survivrait politiquement à des éventuels décès liés aux vaccins. Bien, la prudence est mère de toutes les vertus. Mais la Libre conclut d’un adage de son cru : le risque zéro lui aussi peut tuer.

Plus politique, dans son édito, le Soir observe, lui, l’occasion qui nous est offerte de s’interroger sur l’action politique de nos dirigeants, les nôtres et ceux qui dirigent les pays voisins.

Le duo De Croo-Vandenbroucke à la manœuvre peut agacer par sa manière de faire. Il n’empêche, ajoute le Soir, on doit reconnaître chez ces deux-là une certaine manière de faire de la politique.

Sans doute une forme de courage.

D’autant qu’en Une, aussi, ce qui inquiète, c’est la remontée du nombre d’hospitalisation.

Nous voilà contraints d’observer une fois de plus le yoyo des chiffres qui remontent. Le Nieuwsblad et le Morgen affichent en Une la courbe et le note "encore une fois, les choses ne vont pas dans le bon sens, le nombre de patients en soins intensifs repart à la hausse." Le souci, cette fois, vient de ce que la courbe augmente plus vite que celle des nouvelles infections.

Ce qui signifie donc que les patients covid se retrouveraient plus rapidement hospitalisés qu’auparavant.