Revue de presse : Astra Zeneca réservé aux 56 ans et plus, et si cela refroidissait les Belges ?

Le vaccin a l’honneur de se payer toutes les Unes du pays ou presque.

Le vaccin est réservé aux 56 ans et plus, c’est ce que l’on peut lire sur de nombreux journaux ce matin. Ou bien "Pas d’Astra Zeneca pour les moins de 56 ans", comme avec l’Avenir.

La Belgique a donc tranché dans le vif écrit le Soir. Le vaccin suédo-britannique sera toujours administré, mais seulement pour les 56 ans et plus et ce pour les 4 prochaines semaines.

Cette décision ne devrait pas retarder la campagne de vaccination analyse le Tijd, le Soir confirme. Cela démontre que les autorités belges donnent la priorité absolue à la vaccination et pour ça, elles s’adaptent.

Coup d’œil à la balance "le bénéfice / risque", c’est positif ou stable ? On fonce, on agit, on ne chipote pas écrit le quotidien.

Alors oui, cette décision, met un peu "le boxon" écrit Sudpresse. La confiance des Belges envers ce vaccin reçoit une fameuse claque, mais il faut faire confiance aux experts poursuit le quotidien.

De la confiance, c’est aussi ce que prône la DH.