Revue de presse : Alexander De Croo doit endosser le même costume que James Bond

C’est le Soir qui est le premier à sortir le gâteau du frigo, autant dire que la bougie d’anniversaire est encore un peu froide.

Et qu’il faudra patienter jusqu’à demain pour la souffler officiellement, mais le Soir se lance. La Vivaldi a un an et il lui reste tout à prouver.

Une première année passée à gérer l’urgence du Covid.

Gestion résumée par le Soir en deux phrases : au début c’était poussif, ensuite, ce fut efficace.

La Libre en a deux autres pour raconter l’histoire : prouesse et faiblesse.

Prouesse surtout d’avoir su former l’équipe des 7, prouesse encore de la savoir toujours en place.

Faiblesse, ensuite d’avoir sans cesse le ramage de certains présidents de parti qui confondent action et agitation, ego et boulot écrit la Libre. Faiblesse, surtout du Premier en chef qui ne manque pas d’énergie, mais bien d’autorité.

Et pour le temps qui lui reste, à ce gouvernement fédéral ? Alexander De Croo doit endosser le même costume que James Bond.

Car au fédéral non plus, il n’y a pas de temps à perdre, "No time to die" pour l’exécutif belge.

Ces missions ? Aussi ardue que celle de l’agent britannique, trouver les milliards nécessaires pour boucler le budget.

Organiser un conseil des ministres spécial climat histoire de se mettre d’accord sur ce que la Belgique ira faire à la Cop26. Ce sera à Glasgow en novembre déjà.