Revue de presse : Afflux vers la Côte, responsabilité collective ?

Chaos et pagaille, ce sont les mots qui font la Une, ce matin et pire, c’était une pagaille annoncée.

La météo pas très favorable pour le week-end de Pâques, cela devrait doucher les envies. Et puis, cette proposition qui circule :

Et dire qu’on a fermé les écoles, estime le quotidien ; il aurait mieux valu fermer les gares.

Pour la patronne de la SNCB, c’est une responsabilité collective. La SNCB qui a avec son système stop & go, a provoqué de très longues files dans les gares.

Cet afflux massif de passagers vers la côte et l’énorme pagaille que cela a provoqué sur le rail.

En Une, justement autre reportage, dans les commerces cette fois.

Là, ce n’est pas la pagaille, c’est la débrouille, à chacun sa méthode, finalement. L’Echo l’explique en Une, dans les magasins sur rendez-vous, c’est la loi de la débrouille. Du genre, vous êtes devant la vitrine ? Appelez et on vous ouvre ou on réserve en ligne.

Pour les commerçants, c’est la fin des flâneurs et des curieux. Mais c’est surtout un système assez absurde.

En guise de chiffres, l’Echo avance ceci :