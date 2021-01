Revue de presse : a-t-on le droit de faire taire Donald Trump ?

Si, si c'est tard, concède Libération. C’est même très tard voire trop tard au regard des années de mensonges et de propos racistes que le président américain a eu l’occasion de proférer.

Supprimer un tweet ou l’autre, ça, ce serait le simple exercice du droit. Mais virer tout proprement l’utilisateur, c’est fort différent. Ici, les réseaux ont pris une décision éditoriale, lit-on dans le quotidien français. Et cela fera date. Fini de se cacher derrière le statut d’hébergeur de contenu. Twitter et les autres devront désormais assumer les contenus qu’ils permettent de diffuser.

Car oui, écrit Libération, c’est bien de la censure, fût-elle légale. Et pour certains, bienvenue.

Bien sûr, admet le quotidien français, il y a une balance à trouver. Un équilibre difficile entre le besoin de modération et l’excès de censure par une entreprise privée.

C’est juste qu’il ne peut plus le faire sur les réseaux sociaux.

Sa liberté d’expression n’a, elle, non plus pas diminué d’un chouïa. Il peut tout autant que la semaine dernière déclarer ce qu’il souhaite.

Non, cela doit revenir aux élus de garantir des règles du jeu équitables. Et d’en fixer les limites.

En Une, quelques chiffres. Certains rassurent. D’autres inquiètent.

140.000 par jour, voire le double. En Flandre, la vaccination est en train d’atteindre sa vitesse de croisière. Et c’est plutôt une bonne nouvelle.

Au point d’ailleurs que la presse se fixe déjà une échéance.

Les Flamands tous vaccinés pour l’été, dit la Gazet Van Antwerpen.

Chic et si ce n’est pas trop demandé, on mettra tous les autres dans le même panier, les Bruxellois, les Wallons, les germanophones et même ceux qui ne parlent aucune de ces langues !

Tous bientôt vacciné, oui, mais à condition ajoute la presse que les fabricants fabriquent et que les livraisons suivent.

Du reste, côté francophone on s’inquiète moins des piqûres ce matin que des nouvelles contaminations (+11%), un pic de contamination à Bruxelles, deux autres en Brabant.

Ce sont des chiffres inquiétants, dit le Soir, qui ouvre ses colonnes au président de la société scientifique de médecine générale. Thomas Orban qui l’affirme, il y a un frémissement inquiétant. Du genre de celui perçu fin août, un peu avant le début de la seconde vague.