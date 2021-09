Revue de presse : à l'aube de la semaine de la mobilité, les transports en commun toujours boudés

Ce matin dans les Unes on parle mobilité, débats communautaires et des solutions pour aider les sinistrés qui ne bénéficient pas d'une assurance.

© Tous droits réservés

L’Avenir fait sa Une de la solution trouvée pour les sinistrés non assurés. Ceux qui passent sous les radars des assurances et du fond des calamités.

Dès juillet, le Gouvernement Wallon avait promis qu'ils ne seraient pas oubliés. Deux mois plus tard, nous y sommes. Les détails de l'aide seront présentés aujourd'hui par le Gouvernement Wallon, mais quelques bribes sont évoquées dans l'Avenir. Pas grand chose, en fait. Les non assurés pourraient bénéficier d'une aide sous la barre des 140.000€ cela concerne entre 2 et 4.000 ménages. Montant incertain, nombre de ménage encore flou, l'info reste à consolider