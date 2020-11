Revue de presse : 7000 personnes sont mortes dans les maisons de repos

Et dans la presse ce matin, on revient aussi sur ce rapport cinglant d’Amnesty International.

Mais ce que nous dit Amnesty International, c’est que ça s’est produit ici, chez nous, sous nos yeux. En raison d’un sous-investissement chronique dans les maisons de repos et de soins. Nos gouvernements portent une responsabilité écrasante, dit De Morgen. Le monde politique ne peut pas ignorer ces témoignages.

7000 personnes qui sont mortes dans les résidences. Des droits humains bafoués. Normalement, quand on parle de non-respect des droits fondamentaux, on pense à des régimes totalitaires, éloignés, la Corée du Nord, l’Arabie saoudite.

Vivre, grandir et apprendre en 2020, demande de l’imagination et de l’énergie.

Il ne faut pas croire que ces deux semaines de congé ont été pour eux des semaines de repos. Partout, les équipes ont dû se mobiliser pour organiser cette rentrée, pour imaginer une nouvelle manière de transmettre les savoirs. Donner cours devant un écran, parler avec un masque toute une journée, oui, tout ça demande du courage et de la ténacité.

Et pourtant, dans cette situation complexe, ils font un travail formidable.

À croire que l’appel à la clarté et à la cohésion, réclamées de toutes parts ces derniers mois, n’a pas été entendu.

Pourtant, rappelle l’Avenir, nos autorités et les experts ont été très clairs sur ce point : il n’y a pas de raison objective d’imposer le masque aux moins de 12 ans. La ministre de l’enseignement Caroline Désir a d’ailleurs dû rappeler la commune de Courcelles à l’ordre.

Trois policiers victimes d’agressions alors qu’ils menaient des contrôles. La vidéo a été diffusée par les syndicats de police.

Les agresseurs présumés ont été relâchés le lendemain de leur audition. Et pour la Dernière Heure, cette décision " renforce une nouvelle fois le sentiment d’impunité des voyous". Surtout, elle casse le travail quotidien de la police, décourage les autorités locales dans leurs actions sociales, délivre un message incompréhensible à l’égard des habitants, premières victimes de ces actes de délinquance. Pire, "elle ravive la parole raciste d’une partie de la population qui n’hésite plus à se déchaîner sur les réseaux sociaux. "

Cette décision du parquet de Bruxelles, elle a aussi été critiquée par le ministre de la Justice. Vincent Van Quickenborne réclame des explications. Et il a promis que si des infractions étaient commises, leurs auteurs seraient poursuivis, punis et condamnés. Et ça, c’est un peu limite pour De Standaard, qui se pose la question :

Jusqu’où un ministre de la justice peut-il aller ?

Peut-il intervenir dans une affaire ? Vincent Van Quickenborne fleurte avec les limites, dit le quotidien flamand.