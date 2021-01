Revue de presse : 7 Belges sur 10 prêts pour les vaccins

A la Une, le vaccin anti-covid qui fait chez nous de plus en plus d’adeptes.

7,5 millions de vaccins Pfizer dont plus de la moitié devrait être disponible au printemps prochain. L’autre bonne nouvelle en Une, c’est que le premier lot de vaccin Moderna est arrivé plus tôt que prévu.

Sudpresse regarde les chiffres en détail et il constate : pas de grande différence entre le Nord et le sud du pays. Ni entre les sexes, ni véritablement entre les âges. Ce sont les 30-40 ans qui seraient les moins motivés.

© Tous droits réservés

C’est la prochaine question auxquelles les ministres de la Santé vont tenter de répondre explique le Morgen.

Et si en effet, le personnel hospitalier peut être vacciné dès la semaine prochaine, ce serait une semaine plus tôt que prévu et ce serait aussi assez logique, plaide le Morgen.

Si une troisième vague doit arriver, ce seront les soignants qui une fois de plus seront en premier ligne.

Malgré tous ces vaccins, la presse craint malheureusement toujours une troisième vague.

Preuve à l’appui les chiffres du Standaard, il y a à nouveau 2000 nouvelles contaminations chaque jour. C’est un bond de 26% mais c’est surtout un taux difficile à comparer aux semaines précédentes puisque le 1er janvier, tout était fermé, ça fausse les données.