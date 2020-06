Revue de presse : " 7 Belges sur 10 accepteraient sans problème un second lockdown"

Pour revenir à une centralisation de la Santé, il faudra que l’intérêt du plus grand nombre passe avant l’agenda politique de quelques-uns.

Avec 9 ministres en charge, 10 si on compte celui chargé en urgence, au cœur de la crise, de gérer les masques et les tests.

L’autre sondage, il répond aux grands rassemblements qu’on a vu ce week-end. La Libre rappelle la règle, la bulle, c’est 10 personnes/semaines.

Alors, voir 500 personnes à Flagey, à Anderlecht ou voir comme à Hasselt, des citoyens qui se réunissent après la fermeture des cafés, ça fâche les experts, titre le quotidien en Une.

Pour la Dernière Heure, 1500 fêtards place Flagey, c’est l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire.

On notera au passage qu’entre les chiffres de la Libre et ceux de la Dernière Heure, le nombre de fêtard à tripler ! (C’est ce qui arrive parfois, quand on prend un verre de trop le samedi soir.)

Le sondage, c’est le Laatste Nieuws qui l’écrit en grand :

71% des Belges accepteraient sans problème un second lockdown.

Enfin, le chiffre varie un peu suivant les régions. C’est plutôt 66 en Flandre et 78 en Wallonie. Mais retenons donc qu’en gros, 7 Belges sur 10 seraient prêts à le faire en cas de retour de l’épidémie.