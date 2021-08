Revue de presse : 5 à 9000 personnes devraient quitter quotidiennement Kaboul

Il est aux mains des Américains ce sont eux qui décident de qui peut atterrir et de qui peut décoller, et les demandes sont nombreuses.

Il n’est pas certain que nos compatriotes, leurs familles et les Afghans qui auront droit à l’aide belge puissent rejoindre l’aéroport de Kaboul sains et saufs.

Au nord du pays, la Libre revient sur les incendies qui touchent toute l’Europe.

Et se pose une question, est-ce possible chez nous ? Le risque est a priori limité dit d’emblée le spécialiste interrogé par le quotidien. Il va faire plus sec les prochaines années, mais on est encore loin du climat Méditerranée.

Ceci dit, le risque n’est pas nul non plus poursuit l’expert, il est faible. Les pompiers sont d’accord, poursuit la Libre.

Qui plus est, le personnel est formé, des officiers vont régulièrement apprendre aux côtés de pompiers français rompus à ce genre d’exercice.

Mais ce qui inquiète les hommes du feu, c’est encore une fois, le manque de personnel et de moyens. Les pompiers sont clairs, si l’on a de plus en plus d’inondations, si on commence à avoir des feux de forêts. Ils ne pourront pas y faire face correctement.

Ils n’ont ni les effectifs, ni le matériel nécessaire et puis, il y a la chaîne décisionnelle est très complexe et ça, on a vu lors des inondations que ça n’allait pas.

Les pompiers lancent donc un appel au monde politique, il faut des moyens et il faut simplifier les institutions. L’occasion de remettre une proposition en avant, la régionalisation des zones de secours.