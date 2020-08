Revue de presse : "446 jours après les élections, les négociations stagnent toujours"

Les négociations pour former un gouvernement fédéral stagnent.

Les écolos et les libéraux ont envoyé le duo " De Wever – Magnette" sur les roses.

Résultat, 446 jours après les élections, rien ne va plus. C’est l’analyse du journal le Soir.

Les verts et les bleus ont donc dit non aux 5 partis prêts à former un gouvernement donc PS, N-VA, sp.a, cdH et Cd&V.

Mes verts et les bleus refusent donc d’intégrer la bulle de 5.

On a donc trouvé des personnes qui ont compris le concept de bulle qui respectent les directives du CNS. Tout fini par arriver !

Plus sérieusement, ce refus commun est simple à expliquer. Comme l’écrit l’Echo, Vert et bleus s’opposent au projet institutionnel de Magnette et De Wever.

Ils disent non à cette réforme, réforme de l’état qui déstructure notre pays explique le journal.

La Belgique deviendrait une coquille vide ajoute la Libre qui résume ainsi la lettre commune des familles libérales et écologistes.