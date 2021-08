"Quand la police judiciaire dispose d’un million d’heures et a des devoirs pour 1 million 300 mille heures, il faut faire des choix prioritaires"

27 ans que sa famille est sans nouvelles. Il y a 2 ans, sa sœur, Marie-Agnès témoignait : " maintenant je me dis que si on vient m’annoncer qu’on l’a retrouvée, ou des restes humains, je me dis franchement on saura où lui apporter une fleur, on sera soulagé.

Quand un service comme la police judiciaire dispose d’un million d’heures et des devoirs pour 1 million 300 mille heures alors il faut faire des choix prioritaires et ils sont très simples, ce sont les cas où il y a des détenus, parce qu’on ne peut pas prolonger une détention préventive, alors on ne sait pas investir dans les 32 cold cases."

Les enquêteurs n’ont certainement pas assez de moyens pour mener les recherches, on a un déficit de plus de 20 enquêteurs sur la police judiciaire de Mons-Tournais et ça freine les enquêtes.

"Le cas de Sylvie Carlin est tout à fait, est un cas hors-norme car on ne sait pas ce qu’il est devenu de cette dame, donc on n’a pas d’éléments matériels sur lesquels travailler.

"On cherche encore bien sûr, il faut savoir que l’article 22 du code d’instruction criminel dit que ces personnes sont chargées de rechercher les infractions, leurs auteurs et de les envoyer devant leur juge. Nous avons ici affaire au type d’affaire le plus grave, alors comprenez que pour le procureur du roi, c’est un échec quand on ne parvient pas à identifier un fait et son auteur pour l’envoyer devant un juge et particulièrement quand il s’agit d’un fait très grave comme la disparition d’une personne" explique le procureur du Roi de Mons.

Continuer les recherches 30 ans plus tard, est-ce vraiment encore utile ? Peut-on encore vraiment avancer ? Pour le procureur de Roi, sans hésitation, la réponse est oui. Les avances technologiques permettent en effet de travailler sur certains éléments de l’enquête, qui à l’époque étaient inexploitables.

"On va chercher des témoignages, des éléments matériels dont on ignorait l’existence jusqu’alors et on peut maintenant travailler avec des techniques que nous n’avions pas avant, comme la technique de l’ADN, qui était encore balbutiante au siècle dernier, elle a maintenant fait d’énormes progrès et on peut faire des identifications maintenant à partir d’éléments trouvés en 1995."

Par exemple dans le cas Sylvie Carlin, explique Christian Henry, la sœur de Sylvie Carlin a remis aux enquêteurs une robe et d’autres éléments qui n’étaient pas connus des enquêteurs depuis 1994 : "grâce à cette robe on peut établir un ADN complet de madame Carlin, si jamais on la retrouve on sait l’identifier."

Les enquêteurs qui s’occupent de l’affaire sont ceux de la police judiciaire fédérale, la PJF, celle de Mons en l’occurrence. Marc Goegebeur, commissaire de la police judiciaire de Mons explique les difficultés que la police judiciaire rencontre : " on fait des progrès scientifiques aujourd’hui, mais il y a 20 ans on ne descendait pas avec toutes les précautions d’usage qu’on a maintenant ".

Les tests ADN, il y a 20, ou 30 ans, étaient donc à début on ne prélevait pas systématiquement des échantillons. Pour Christian Henry ça en plus de la conservation complique le travail de l’enquête.

"En plus de cela on a le problème de la conservation de ces éléments, certaines matières organiques si elles sont mal conservées se dégradent très très rapidement et deviennent inexploitables. 10 ans après on ne sait rien en faire. On s’est rendu compte qu’il fallait s’équiper pour conserver de manière positive tous les prélèvements qui ont été faits dans l’histoire."

La nécessité de conserver les corps

Christian Henry explique également que la conservation des corps disparus est aussi un élément capital dans ce type d’enquête.

"Si on retrouve un corps maintenant on compare les ADN, ce qui n’était pas le cas avant. On a donc inhumé un tas de gens sans savoir vraiment qui c’était et donc on peut imaginer que certaines personnes disparues ont tout simplement été inhumées. Ces réflexes d’enquête ont été mis en œuvre à la suite des affaires Dutroux et Fourniret parce qu’on s’est rendu compte par la suite qu’il y avait une nécessité de faire une série de recherches importantes pour permettre aux victimes de faire leur deuil."