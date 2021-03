"On a les jeunes qu’on mérite"

Les jeunes n’attendront plus très longtemps, qu’ils agissent sur base d’une décision officielle du comité, un jour de présentiel ici ou là, ou que ce soit au départ de leur propre volonté, visiblement, la jeune génération n’attendra plus. Elle a déjà décidé.

"Il faut que jeunesse se passe, mais ces jours-ci, qu’elle se passe surtout de se rassembler."

Observons : bois de la Cambre à Bruxelles, parc de la Boverie à Liège, place Saint Pierre à Gand

A chaque fois, de grands rassemblements ont lieu. A chaque fois, les autorités réagissent de façon plus ou moins ferme et e manière plus ou moins adéquate et parfois, avec des mesures d’ordre.

Hier, à Liège, les autorités ont limité la fréquentation du Parc et annoncé sa fermeture à 19 heures.

Parfois, les initiatives se veulent plus ludiques. A Gand, des cercles tracés au sol incitent les jeunes et les moins jeunes aussi d’ailleurs à respecter les normes de distance et la taille des bulles.

Pourtant quelle que soit la réaction des autorités, prenons le pari, les rassemblements de masse ne s’arrêteront pas à des ronds de peinture tracés au sol ou à une interdiction de se réunir prononcée ici ou là.

Constat, alors, après une année enfermée, la jeune génération choisit pour elle-même de se rassembler.

A-t-elle vraiment le droit de prendre cette décision au risque de relancer l’épidémie ? Ou formulation inverse, est-on en droit, nous, moins jeune, de les en blâmer, les moins de 25 ans qui se retrouvent pour le plaisir de se retrouver. Difficile de les accuser de ruiner le vivre-ensemble quand l’objectif même des rassemblements est de se retrouver.

Hier le ministre de la santé, Frank Vandenbroucke reconnaissait que lui aussi en a marre. On peut donc supposer qu’une bonne part d’entre nous jalouse en réalité cette jeunesse.

Celle qui dans sa fougue enfreint. Celle qui dans son insouciance a cessé d’obéir.

Quels enseignements tirer des courbes ?

Mais après l’insouciance et la fougue, il y a tout de même l’état de l’épidémie, les chiffres des infections, des admissions à l’hôpital. C’est tout de même aussi à prendre en compte, mais on l’a entendu de la bouche même des plus experts, il n’est pas vraiment possible de tirer de grands enseignements des chiffres actuels.

La courbe a des allures de ligne horizontale, bonne nouvelle, mais de ligne horizontale bien trop élevée, mauvaise nouvelle. Les augmentations tardent à diminuer et les diminutions n’augmentent pas plus.

C’est en somme un statu quo très proche de la semaine dernière, sinon qu’il n’y a pas eu, cette fois, de soudaine explosion de cas dans les hôpitaux.

Faut-il forcer le silence des porteurs de mauvaises nouvelles ?

Sans trop s’avancer, on peut deviner que les autorités, tout à l’heure, choisiront des mesures encourageantes qui ne viendront pas mettre à mal les efforts de chacun. Formule officielle, rechercher un impact sociétal élevé tout en minimisant l’impact épidémiologique. Logique.

Une chose pourtant est remarquable cette semaine. Ce quasi-silence radio politique, pour un peu, on se serait cru entre Noel et nouvel an, à peine une querelle, dimanche, sur le droit ou non de râler, puis plus rien ou presque.

Ailleurs, hors de nos frontières, la Suisse observe ces jours-ci une proposition de Loi : et si la Confédération interdisait à sa task force sanitaire le droit de s’exprimer ? Cela reviendrait ici, chez nous à demander au Van Ranst, Vlieghe et autres talents scientifiques du pays de se tenir en retrait des micros.

Personne n’aime les porteurs de mauvaises nouvelles, mais de là, à exiger leur silence voire à tirer sur le pianiste scientifique, en exagérant à peine le trait. On pourrait demain, réclamer de Denis Collard qu’il se taise les jours de pluie et puis tiens, exiger aussi des scientifiques qu’il garde pour eux le réchauffement planétaire, ou les ravages de l’alcool au volant.

Si on tire encore un peu sur le fil, en contraignant nos jeunes générations, en exigeant d’eux qu’ils respectent les règles et avec le sourire, s’il vous plaît, n’est-on pas occupé là aussi à taire ce message qu’ils nous adressent ?

Celui qu’il nous agite sous le nez, depuis la Cambre jusqu’à La Boverie, les digues de la patience ne sont pas sur le point de céder.

Les digues, chez les plus jeunes, elles ont lâché.

Et puis, que ce soit un bien ou un mal, finalement, les jeunes, c’est un peu comme les dirigeants, on a ceux qu’on mérite.