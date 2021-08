Le piétonnier du centre-ville de Bruxelles : "Aucun parti sérieux ne voudrait remettre 4 bandes de voitures sur le piétonnier", estime Philippe Close

C’est vraiment un travail social à faire également. On a pris des arrêtés concernant la consommation d’alcool dans le piétonnier, mais ce n’est pas pour ça que le problème est résolu. Régler l’insécurité c’est évidemment une affaire de police et de justice, mais il faut une approche sociale. Le piétonnier c’est d’abord une ambition de récupérer de l’espace public, je pense qu’aujourd’hui il n’y a plus aucun parti sérieux qui voudrait remettre 4 bandes de voitures sur le piétonnier. Tous ceux qui l’ont contesté doivent s’accorder pour dire que c’est définitif, par contre il faut continuer à améliorer l’habitabilité des lieux."

Il y aura toujours des gens qui sont contre, c’est normal, ce qui nous parle, c’est le fait qu’il y ait de plus en plus d’habitants dans le centre ville. On doit bien sûr faire attention à la densification urbaine car ça doit rester convivial, raison pour laquelle on dégage l’espace public pour avoir plus d’espace pour respirer, la pandémie nous l’a montrée. (…) le centre ville a la cote et de plus en plus de personnes viennent y habiter."

" Aujourd’hui on a plein de projets immobiliers, justement avec logements, des immeubles de bureau qui se transforment en logement c’est quand même exceptionnel. Et on a quand même des entreprises qui viennent s’installer, il y a des grosses entreprises qui se sont installées à côté de la place De Brouckère et elles ne l’ont pas fait pour me faire plaisir, c’est parce qu’on a redonné une définition au centre-ville.

Le président de l’association des commerçants du centre Bourse a lui aussi cette impression d’un projet uniquement basé sur le tourisme. Selon lui, beaucoup de commerçants habitués à une clientèle bourgeoise, amatrice d’objets de collections par exemple, voient leurs clients renoncer à se déplacer jusqu’au centre-ville. Principalement pour des raisons de mobilité.

Philippe Close assume de son côté la hiérachisation qui a été convenue au niveau de la mobilité. Il tempère cependant sur l'aspect économique, pour lui le piétonnier a eu un effet plutôt bénéfique sur une grande partie des commerces.



"Il faut passer le message que la clientèle peut venir en voiture mais qu’elle doit se garer dans un parking.

On ne peut pas laisser la voiture toujours envahir l’espace public.

En plus la voiture n’est pas bannie, on a gardé des grands axes de pénétration pour accéder au centre-ville, on a hiérarchisé la mobilité et dans cette hiérarchie il y a le piéton, le vélo, les transports en commun et puis la voiture. Toutes les villes qui se développent, le font avec les transports en commun. Si on vient en voiture on n’est pas prioritaires, il y a 1000 places de parking pour compenser cela.

(…) On ne peut pas demander à la fois que les villes soient plus conviviales, plus apaisées, moins pollués et ne pas agir. Créer des autoroutes urbaines on a vu où ça menait, on en fait alors des villes d’usage, on veut des villes habitables."