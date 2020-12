La revue de presse : la Grande-Bretagne isolée avant l’heure

La situation montre par l’extrême, à quel point le Royaume-Uni, dans son isolement, est devenu vulnérable poursuit l’Echo. Cela montre aussi combien le continent lui a toujours été proche, physiquement et économiquement. Une belle leçon, grandeur nature, pour ceux qui cherchent encore à torpiller un accord sur le Brexit.

L’isolement dans lequel le Royaume-Uni se retrouve ne consacre plus sa grandeur passée, mais la fragilité de son repli sur soi, estime l’édito de l’Avenir.

Enième trouble-fête à quelques jours de Noël, la nouvelle variante covid apparue au Royaume-Uni provoque un branle-bas de combat dans de nombreux pays.



Une nouvelle souche à la grimace

Titre Libé en France. Le cadeau sous le sapin dont on serait bien passé.

Mais sous le sapin il y a aussi, la petite aiguille et une fiole avec le vaccin. La voie est ouverte à une vaccination en Europe titre Le Soir.



A ce propos, l’édito de la Libre appelle à agir vite. Face aux excès et à la résistance des “antivax” sur les réseaux sociaux, une réponse proportionnée s’impose avant que les hésitants ne se laissent convaincre de rejeter le vaccin.

S’il nous semble inopportun, à ce stade, d’opter pour une vaccination obligatoire, force est de constater qu’elle pourrait s’imposer à ceux qui voudront se rendre dans certains pays ou voler avec certaines compagnies aériennes.



S’il s’impose, ce débat sur l’obligation de la vaccination devra être mené avec précision, pédagogie et bienveillance pour emporter l’adhésion. À l’heure où de plus en plus de Belges s’indignent face aux atteintes à nos libertés individuelles pour raison sanitaire, le risque de mettre de l’huile sur le feu est réel.