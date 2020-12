La revue de presse : 2020, l’année du covid et de la délation ?

La presse s’inquiète ce matin et e lle se demande où on va.

Mais faut-il pour autant balancer ses voisins qui se rassemblent à 5 dans le jardin au lieu de 4? Le quotidien flamand n'est pas convaincu et parle de pente dangereuse. On pourrait basculer dans la délation générale.

Alors c'est vrai, certains joueurs se sont disqualifiés seuls écrit le quotidien flamand. Les organisateurs de lockdown parties par exemple, ceux qui organisent des rassemblements de plus 15 personnes aussi ou encore les vrai joueurs de foot, vous savez ceux qui s'embrassent après chaque but alors que vous, vous pouvez pas faire la bise aux proches qui ne vivent pas sous votre toit.

Tout le monde peut fauter, du coup avant d’appeler la police pour signaler le comportement d’un voisin, il faut être irréprochable. Et dans certains cas, on ferait mieux de balayer devant sa porte.

Il faut éviter les soirées, les gros rassemblements. Plus difficile, éviter de voir ses parents, éviter les câlins inutiles. Et c’est là que c’est problématique, c’est ce côté humain qui nous manque.

Certains régimes antérieurs ont instauré ça, écrit Het Laatste Nieuws et croyez-moi ajoute le journal, vous ne voulez pas revivre ça.

Si le voisin, le passant est un ennemi en puissance qui guette et veille au respect des mesures.

Comment allons nous vivre après la crise si aujourd’hui on balance à tout va ?

Finalement, la presse appelle à la solidarité, c’est ensemble qu’on y arrivera.

Ce message on le répète depuis des mois, alors autant dire que les images de l’aéroport de Charleroi bondé ont fâché le Nieuwsblad.

On y voit des dizaines, voire des centaines de voyageurs entassés dans le hall des départs.

Hallucinant, écrit le quotidien, à ses yeux des dizaines de milliers de Belges pensent a eux avant de penser aux autres.

Encore une fois, notre équipe de 11 millions joueurs n’a pas vraiment le sens du collectif.

Mais tout le monde a son excuse pour jouer solo et voyager :

Je vais voir mémé qui vit à l’étranger, j’ai besoin de soleil.

Et tout le monde affirme haut et fort qu’au retour on respectera la quarantaine.

Le Nieuwsblad a un sentiment de déjà-vu, ça ressemble vaguement à la fin de l’été tout ça. Le problème c’est que ces comportements, sape la motivation des autres Belges. Difficile de poursuivre les efforts, ça provoque aussi une certaine jalousie.

Et comme écrit Het Laatste Nieuws, cette jalousie pousse à la délation.