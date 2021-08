"La police judiciaire ne sait pas investir dans tous les 'cold cases'", explique Christian Henry, procureur du Roi de Mons-Tournai

27 ans que sa famille est sans nouvelles . Il y a 2 ans, sa sœur, Marie-Agnès témoignait : "Maintenant je me dis que si on vient m’annoncer qu’on l’a retrouvée, ou des restes humains, je me dis franchement on saura où lui apporter une fleur, on sera soulagé.

"On cherche encore bien sûr, il faut savoir que l’article 22 du code d’instruction criminel dit que ces personnes sont chargées de rechercher les infractions, leurs auteurs et de les envoyer devant leur juge. Nous avons ici affaire au type d’affaire le plus grave, alors comprenez que pour le procureur du roi, c’est un échec quand on ne parvient pas à identifier un fait et son auteur pour l’envoyer devant un juge et particulièrement quand il s’agit d’un fait très grave comme la disparition d’une personne", explique le procureur du Roi de Mons.

Qui cherche ?

"C’est une équipe de la police judiciaire de Mons qui est chargée de traiter les dossiers cold cases", explique Christian Henry, procureur du Roi de Mons-Tournai, mais selon lui, le manque de moyens pénalise cruellement les recherches.

"Le cas de Sylvie Carlin est tout à fait est un cas hors-norme car on ne sait pas ce qu’il est devenu de cette dame, donc on n’a pas d’éléments matériels sur lesquels travailler.

Les enquêteurs n’ont certainement pas assez de moyens pour mener les recherches, on a un déficit de plus de 20 enquêteurs sur la police judiciaire de Mons-Tournais et ça freine les enquêtes.

Quand un service comme la police judiciaire dispose d’un million d’heures et des devoirs pour 1 million 300 mille heures alors il faut faire des choix prioritaires et ils sont très simples, ce sont les cas où il y a des détenus, parce qu’on ne peut pas prolonger une détention préventive, alors on ne sait pas investir dans les 32 cold cases."