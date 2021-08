Détention des mineurs en centres fermés : "Ce gouvernement ne le fera pas, il faut une politique de retour qui soit humaine", estime Sammy Mahdi

Des mineurs derrière des barreaux, une réalité qui suscite alors à l’époque une vague d’indignation des associations luttant contre les droits humains et les droits de l’Enfant mais aussi de citoyens. Tous clament "Not in my name", pas en mon nom.

Pour elle, la solution passe par un cadre juridique clair et définitif : "Une insécurité juridique persiste pour les familles potentiellement concernées par ces mesures de détention. On connaît la réalité politique belge et sa précarité. Pour une véritable sécurité juridique il faut absolument ancrer dans la loi l’interdiction absolue de détenir des enfants pour des raisons liées au contrôle de l’immigration."

En tant que gouvernement on a décidé de ne plus enfermer enfants. C’est la politique qui est développée aujourd’hui.

Le plus important ce n’est pas la loi, le plus important c’est la politique qu’on développe aujourd’hui et cette politique-là, c’est une politique dans laquelle on n’enferme pas les enfants

Ancrer ça dans la loi, en soi je comprends la peur que la politique puisse changer après une nouvelle élection, mais la loi peut changer aussi. On pourrait installer une loi aujourd’hui et demain il y a une nouvelle majorité politique qui réinstaure la possibilité d’enfermer des enfants.

"Le conseil d’Etat a précisé quelles sont les conditions pour pouvoir enfermer des enfants mineurs, ça existe dans plusieurs pays européens. On enferme les enfants de manière temporaire et à très court terme pour justement faire en sorte que ce soit le dernier élément vers le pays d’origine.

Selon le secrétaire d’Etat, ancrer le fait que l’Etat ne puisse plus détenir de mineurs n’est pas une sécurité absolue pour les familles concernées. Il rappelle que la loi peut changer et mise plutôt sur la politique actuelle et son évolution qu’il tend à mettre en place.

La loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers date de 1980 et est aujourd’hui fort décriée. Les promesses sur un nouveau code migratoire faites en 2012, en 2014 n’ont actuellement jamais abouties.

Sammy Mahdi assure de son côté travailler sur un nouveau code migratoire qui permettra plus de clarté dans les procédures.

Il ne parle par contre pas de garantir l’interdiction ferme d’enfermer des mineurs. La porte doit rester ouverte, si d’autres leviers en amont ne fonctionnent pas.

"Ça fait partie des discussions politiques. Si on enferme plus des enfants, il faut quand même essayer de voir de quelle manière on peut quand même garantir qu’une politique de retour est encore possible. Quand une famille arrive en Belgique qu’elle passe par une procédure d’asile et qui au final entend qu’elle n’a pas le droit à l’asile, ils doivent pouvoir retourner dans le pays d’origine donc on doit quand même garantir certaines alternatives à la détention.

Si certaines personnes ne veulent pas coopérer à cette politique de retour, il faut qu’on puisse actionner certains leviers

Le gouvernement et moi-même sommes très clairs : on ne va pas enfermer des enfants. Mais ancrer dans la loi, le fait qu’on ne le fait pas, ce qui est symbolique, on ne va pas le faire, la loi peut rechanger.

Ce symbole sera revu dans un ensemble d’éléments pour garantir une politique de retour qui soit humaine et juste en même temps."