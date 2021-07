Décret inscriptions : " Il faut faire en sorte que l’enjeu de l’inscription soit moins important en proposant un niveau similaire partout" (Caroline Désir)

Et 9 ans plus tard, en 2019 : on apprend qu’un nouveau décret verra le jour avec l’actuelle ministre de l’Education Caroline Désir .

Le décret inscription c’est un sujet complexe qui demande pas mal de concertation, ça prend du temps et avec la crise sanitaire qui est passée par là on a dû reporter d’une année ce qui était prévu.

"Ce n’est pas que le décret a été plus difficile à mettre en œuvre et ce n’est pas non plus un choix politique, ça fait partie de la déclaration politique communautaire, on a un accord là-dessus, on va faire évoluer ce décret.

On va plutôt aller corriger des difficultés comme pour les critères géographiques. En effet, il y avait un critère qui était très mal compris : le critère distance et école primaire de l’enfant, il avait même plus de poids que le critère domicile et école secondaire. Certains parents n’ont pas eu le choix de l’école primaire et étaient assez frustrés, c’est un critère sur lequel on a travaillé et on va diminuer son poids."

On doit jouer sur d’autres choses en même temps, comme avoir tout d’abord suffisamment de place en secondaire et sur l’attractivité de ces places. On sait que certaines écoles sont très demandées, à l’inverse d’autres qui le sont très peu. Ça doit faire l’objet d’un travail conjoint."

Pour Caroline Désir, il faut bien sûr créer de nouvelles places dans les écoles, en construire de nouvelles même, mais il faut aussi et surtout travailler sur les écoles moins désirées qui sont en mesure d’accueillir des élèves. C’est un équilibre de plusieurs propositions qui pourra permettre selon elle que l’enjeu inscription soit moins déterminant.

"A Bruxelles, mais aussi dans certaines autres régions, on est dans un contexte de boom démographique, et donc on doit travailler sur l’offre en construisant de nouvelles écoles, ou s’arranger pour créer de nouvelles places dans l’offre existante. On a travaillé avec les PO (pouvoirs organisateurs) cette année car on était un déficit net de places et ça, on sait que ça va encore durer quelques années. La décroissance démographique s’est amorcée dans le maternel, mais en attendant doit faire très attention.

Les projets sont en chantier et on travaille pour 2022 pour accélérer un certain nombre de chantiers, pour répondre à l’urgence immédiate, mais dans le même temps on doit travailler à l’attractivité des places dans les écoles qui ont encore des places.

On se rend compte que notre système scolaire est extrêmement inégalitaire, avec une espèce de hiérarchisation entre les filières et les établissements, ce qui fait que certaines écoles ont 3 ou 4 fois plus de demandes que d’autres.

Le décret inscription ne suffira pas et c’est aussi pour ça qu’au travers du pacte pour un enseignement d’excellence et ses 17 chantiers, on travaille aussi à faire aussi qu’il y ait une exigence minimale dans toutes les écoles, et que finalement à terme l’enjeu de l’inscription soit moins important puisque le niveau offert par les écoles sera un peu similaire partout.

Enfin Caroline Désir insiste sur l’importance des règles du décret inscriptions et sur son importance en général car il permet à chaque famille d’avoir les mêmes informations et d'être sur le même pied d'égalité.

[…] Avant 2007, il n’y avait pas du tout de réglementation des inscriptions, et c’était plus facile sûrement pour les parents les mieux informés, car l’information fait beaucoup. Pour ceux qui sont plus éloignés de l'information, ou qui ne parlent pas bien le français par exemple, l’accès aux écoles étaient plus compliqués. C’était beaucoup plus arbitraire quand il n’y a pas de règles, forcément à quoi on peut se raccrocher alors ?

A l’époque, c’était plus facile de dire, non il y a plus de place, non vous êtes venu trop tard. Aujourd’hui les règles sont claires."