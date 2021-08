Construction de murs anti-bruits en Wallonie : "On est aux limites d’un investissement sans limite dans le réseau routier", estime Philippe Henry

"Une partie de ce bruit est liée à la motorisation des véhicules et comme on va aller vers des véhicules électriques ça va fortement réduire le bruit. Une grande de partie du bruit est aussi liée au contact entre la voiture et la chaussée. De ce point de vue là, on met aussi progressivement des revêtements insonorisés, mais bien sûr on ne peut pas renouveler tous ces revêtements en une seule fois et de toute façon ce n’est pas solution miracle."

Ces 23 millions d’euros sont donc répartis en plusieurs chantiers classés par priorité dont Rhisnes fait partie. Des lieux qui nécessitent soit des rénovations ou des constructions explique Philippe Henry. Toutes les autoroutes ne pourront donc pas bénéficier de ce budget : "évidemment on ne sait pas tout faire, car il y a d’autres besoins ailleurs, mais on ne sait pas tout faire en même temps."

Pour Philippe Henry, la question des murs anti-bruits fait partie d’une problématique globale de la mobilité en Belgique.

S’il ne dément pas l’utilité des murs anti-bruits, il souhaite voir à long terme et plaide pour amorcer un réel basculement dans la mobilité et mise sur des alternatives à la voiture et au camion.

Clairement on est aux limites d’un investissement sans limite dans le réseau routier.

"Pendant plusieurs décennies on a investi de plus en plus de kilomètres de routes, on n’a pas prévu les dispositifs anti-bruits, ça a produit de plus en plus de circulation. On n’a pas assez investi dans les alternatives à la voiture et au camion, avec des transferts de marchandise par le rail par exemple, avec la mobilité douce, pour permettre justement un transfert modal sinon c’est une voie sans issue.

On aura toujours plus de trafic, toujours plus de bruit, toujours plus de coûts d’entretien. En même temps ça produit des embouteillages et de la population."

On doit vraiment basculer dans notre mobilité, mais forcément ça ne se fait pas du jour au lendemain.

La faute aux erreurs du passé ?

Pour le ministre on a clairement trop investi dans une politique de "la voiture" qui montre aujourd'hui ses limites.

" On a été trop loin dans la place de la voiture, on est aujourd’hui dans un problème climatique très difficile à endiguer, un des objectifs c’est clairement le transfert modal de la voiture et du camion et en même temps on va continuer à investir là où le bruit pose problème."