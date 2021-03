A défaut d’une foire au boudin, les politiques se réinventent

Cette semaine, Alexander De Croo a choisi d’exister. Parce que la règle de base en politique, ça reste qu’il faut communiquer pour exister. Bien sûr, Alexander De Croo sur twitter communique. Il a condamné le meurtre de Beveren. Bien sûr, il a salué la journée du 8 mars. Et promis que "la relance post-Covid se ferait avec en son cœur l’égalité des droits entre homme et femme", mais visiblement, il juge aussi que ce ne sont pas avec ces tweets un peu convenus qu’il peut se tailler un costume de Premier. Alors, pour De Croo, il faut exister. Et exister en temps de Corona.

Pas l’ombre d’une foire au boudin

D’habitude, il y a mille et une manières de se faire voir. De la brocante où on serre des mains en passant par les salons du livre, de l’agriculture, de l’auto ou le salon du salon.

D’habitude, il suffit de s’y montrer pour exister, aujourd’hui, corona oblige, c’est différent.

Pas l’ombre d’une foire au boudin, pas le soupçon d’un bal du bourgmestre où se montrer. Le télétravail recommandé par de Croo lui-même, limite l’intérêt d’une visite en entreprise et vu les questions qu’on risque de lui adresser, difficile d’aller faire un tour dans un centre de vaccination.

D’où l’obligation de se réinventer, l’importance de dépasser cette crise de la quarantaine. Comme les restaurateurs se sont mis à la vente à emporter, le monde politique penche, lui, vers le numérique et c’est une bonne pioche. Via ces canaux-là, vous pouvez choisir le cadre, fixer la durée, le moment où apparaître et celui où s’arrêter.

Au passage, le Premier ministre a évité de répéter l’erreur des vœux de fin d’année. Alexander De Croo a retenu la leçon.

Une intervention royale

Plus question de céder à la polémique d’une réception en compagnie d’Egbert Lacahert et d’un groupe de rock. Cette fois, le Premier était seul, avec un côté presque royal dans l’intervention.

N’est-ce pas réservé au chef de l’Etat, ce genre de discours à la Nation ? Si mais puisqu’il n’y avait ici ni sapin de Noël, ni bûche qui crépite, les communicants d’Alexander De Croo ont dû juger qu’il n’y avait non plus de confusion possible.

Ce qui peut étonner, si on accepte qu’il faut exister et exister en temps de corona, c’est le choix du sujet.

Alexander De Croo aurait pu mettre en avant n’importe quoi d’autre : la sortie du nucléaire, le plan de relance, la norme salariale, sauf que ce n’est pas sur ces thématiques-là qu’il se fait écharper en ce moment. C’est la gestion des mesures anti-corona que certains collègues attaquent, parfois de front, parfois par la bande.

C’est donc là-dessus qu’il a choisi d’exister.

Celui qui…

"Aucune mesure ne sera maintenue un jour de trop" a-t-il déclaré. Ce qui au passage dit également qu’aucune mesure ne sera relevée un jour trop tôt. Et que nous n’avons que nos oreilles et la bonne foi supposée du Premier ministre pour le croire.

Et puis, pour en revenir au choix de l’exercice. Un discours, et des questions sélectionnées, posées par des adultes, comme par des enfants, ça vous évite les contradicteurs journalistes ou opposition parlementaire qui posent la question qui gratte. Cela permet surtout et enfin de s’afficher comme "celui qui".

Celui qui décide et qui dirige, qui est là pour faire le point après un an.

Celui qui rappelle les efforts et les victimes.

Et enfin, celui surtout qui fixe l’horizon : l’été, les terrasses et les retrouvailles.

En ce sens, L’opération de com’est une réussite. Alexander De Croo, en temps de Corona est parvenu à exister en tant que Premier ministre.

Le défaut de l’exercice ? C’est un one shot. La cartouche "anniversaire" est tirée et ne pourra plus être utilisée par définition avant l’an prochain.

Du coup, la prochaine communication aux Belges d’Alexandre De Croo, ce sera probablement après un comité de Concertation. Pour ne pas perdre ce qu’il a pu engranger cette fois-ci, il faudra des bonnes nouvelles ou alors, se montrer très convaincant.