Zimbabwe: "L'ombre de Robert Mugabe reste présente"

Il y a tout juste un an, Robert Mugabe démissionnait de la présidence du Zimbabwe sous la pression de l’armée. Aujourd’hui, c’est Emmerson Mnangagwa qui a été élu président. Durant sa campagne, il a promis de s’attaquer à la lutte contre la corruption et contre le népotisme. Un an après sa mise en place, où en est le Zimbabwe ? Soir Première a posé la question à Patricia Huon, correspondante RTBF.

Comment s’est passé la transition après le départ de Mugabe ?

Il y a eu une élection le 30 juillet lors de laquelle Emmerson Mnangagwa a donc été élu. Il était l’ancien vice-président, et proche de Robert Mugabe. C’est lui qui a, avec l’armée, conspiré à la chute de la dictature. Sur le moment, le vote s’est déroulé sans incident, mais dans les jours qui ont suivi, l’opposition a dénoncé des fraudes. Et là, la réponse a été brutale : l’armée a tiré sur les manifestants, faisant 6 morts et plusieurs dizaines de blessés. Emmerson Mnangagwa a finalement été déclaré vainqueur avec une très courte majorité, mais cette élection a perdu en crédibilité et les méthodes de répression qui ont été employées devant les caméras du monde entier ont tristement rappelé celles qui étaient employées par Robert Mugabe lui-même.

Le nouveau président a promis de s'attaquer à la corruption et de relancer l’économie… c’est le cas ?

Le retour des investisseurs, la création d’emploi, c’était vraiment la grande promesse du nouveau président, mais l’économie du Zimbabwe se trouve toujours dans un état désastreux. L’inflation est forte. Il n’y a plus de dollars dans le pays, et la population ne fait pas confiance aux billets d’obligations créés pour faire face au manque de dollars. Leur valeur s’est donc effondrée. Les commerces locaux et internationaux sont nombreux à avoir fermé. Les investisseurs restent frileux, et la corruption est toujours profondément ancrée. De son côté, le gouvernement dit que les réformes prennent du temps et demandent de la patience, mais il est clair que l’optimisme qui a suivi le départ de Mugabe est clairement retombé.

Justement, Robert Mugabe, qu’est-il devenu ?

Il est toujours à la capitale, il vit une retraite dorée avec son épouse. Sa dernière apparition publique date de quelques jours avant l’élection, lorsqu’il avait convoqué la presse internationale et critiqué la manière dont il avait été écarté du pouvoir et de son parti. Mais même si on ne le voit plus, le Zimbabwe réalise que l’ombre de Robert Mugabe reste présente. La population se rend compte qu’il ne suffisait pas qu’il quitte le pouvoir pour que le changement se mette en place. Et le pays va sans doute continuer à pâtir encore longtemps des politiques désastreuses qu’il avait mis en place.