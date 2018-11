Yémen: "C'est la pire crise humanitaire et alimentaire pour le moment"

La population au Yémen est depuis plusieurs années l’otage d’un conflit qui a plongé le pays dans une crise humanitaire sans précédent. La situation, loin de s’améliorer, est de plus en plus difficile, car les combats empêchent les travailleurs humanitaires d’acheminer de la nourriture vers les zones isolées. Hervé Verhoosel était l’invité dans Soir Première, il est porte-parole du Programme Alimentaire Mondial.

Comme l’explique Hervé Verhoosel, la situation est de plus en plus critique : "Les rapports que nous recevons quotidiennement sont dramatiques. Ce sont des enfants, des femmes, des hommes, des familles entières qui ne savent pas se nourrir. Ils ne savent pas de quoi leur prochain repas sera fait. La Yémen est la pire crise humanitaire et alimentaire pour le moment".

L’alimentation, l’un des plus gros défis auquel doivent faire face les yéménites : "Les derniers chiffres, qui datent quand même d’il y a quelques temps, parlent de 8,4 millions de personnes qui vivent au bord de la famine. Et dans les nouveaux chiffres qui seront publiés en novembre, on s’attend à ce que 12 millions de personnes soient maintenant concernées".

Que fait le PAM ?

Qu’est-il réellement possible de faire sur place ? "Le Pam est relativement actif sur place, explique le porte-parole. Il fournit de la nourriture à 6 à 8 millions de personnes par mois. C’est énorme. Il s’agit surtout de céréales, ou d’aliments préétablis avec les valeurs nutritives nécessaires". Une aide apportée malgré un environnement sécuritaire très peu stable : "Comme elle s’empire, le travail est de plus en plus difficile. L’aéroport est cible de la coalition saoudite. Toute attaque sur des port ou aéroport restreint notre travail, ou celui de l’ONU. Nous avons dû dans certaines régions réduire le staff international sur des raisons de sécurité. Sans impacter le travail sur le terrain".

C’est pourquoi le PAM lance régulièrement un appel pour demander un accès, pour demander que notre neutralité soit reconnue par les différentes parties du conflit, et surtout pour qu’un cessez-le-feu soit décidé. Un cessez-le-feu qui serait, pour Hervé Verhoosel, la seule solution viable pour sauver des millions de personnes.