Y a-t-il attitude néocoloniale de la Chine envers l'Afrique ?

Un forum sino-africain a lieu cette semaine à Pékin. L’occasion pour Soir Première d’analyser d’un peu plus près les relations entre la Chine et l’Afrique. Pékin investit beaucoup sur le continent africain, et cet investissement est parfois mal perçu par les européens. Certains évoquent une Chine qui agit en puissance coloniale… Mais comment qualifier cette relation entre la Chine et l’Afrique ?

Pierre Defraigne est le directeur du Centre Madariaga-Collège d’Europe, et Arnaud Zacharie est le secrétaire général du CNCD-11.11.11. Dans Soir Première, trois questions leur ont été posées.

Arnaud Ruyssen : Y a-t-il une forme d’attitude néocoloniale de la Chine envers l’Afrique ?

Arnaud Zacharie : Certainement pas. Au cœur de la stratégie de Pékin, il y a le principe de non-ingérence. La Chine n’a aucunement l’intention de diriger les pays africains à leur place. Et il faut relativiser ses investissements en Afrique. La Chine investit beaucoup plus en Europe ou en Amérique latine qu’en Afrique. Ceci dit, il y a des visées hégémoniques, car c’est clair que la Chine se déploie pour être une puissance hégémonique. Il peut donc y avoir des éléments de domination.

Pierre Defraigne : Je doute que cette ambition hégémonique existe. Il y a une logique, pour une puissance globale comme la Chine, de s’assurer qu’elle a sa part dans le développement de l’Afrique. Elle y contribue par sa demande de produits de base. La question est plutôt d’utiliser la capacité financière exceptionnelle de la Chine, en raison de ses surplus commerciaux énormes, pour diversifier l’économie africaine. Et ça pourrait être une retombée indirecte de la stratégie chinoise. Donc il y a plutôt lieu de voir le développement d’une interdépendance logique.

Arnaud Ruyssen : L’Afrique peut-elle sortit de sa position de simple fournisseur de matières premières et en profiter pour développer son secteur manufacturier ?

Arnaud Zacharie : Il faut comprendre que la stratégie de la Chine n’est pas pensée pour faire du mal à l’Afrique. Elle reproduit seulement ce qu’elle expérimenté elle-même avec le Japon dans les années 80. C’était alors la Chine qui était dans le rôle du fournisseur de matières premières, et le Japon finançait des infrastructures. Elle a ensuite pu, grâce à ces infrastructures, développer son économie et devenir totalement indépendante des matières premières. Donc quelque part aujourd’hui, la balle est dans le camp africain. Soit elle va se satisfaire de la situation actuelle, avec une élite qui va profiter des exportations et de la rente sans créer d’emplois, etc. Soit elle va utiliser cette rente pour diversifier son économie et enfin sortir de la dépendance envers les matières premières.

Pierre Defraigne : Rappelons que c’est l’Europe qui a mis l’Afrique dans ce statut subordonné de fournisseur de matières premières. Ce n’est pas la Chine qui a inventé ça. Mais contrairement à l’Europe, elle est l’espoir de vrais changements par des investissements manufacturiers qui se multiplient maintenant, et qui, à mon avis, sont très porteurs à terme pour le développement de l’Afrique.

Arnaud Ruyssen : Comment se positionne l’Europe par rapport à l’Afrique, et au lien qu’elle développe avec la Chine ? N’est-elle pas le dindon de la farce, en suivant des principes des bonne gouvernance vis-à-vis de l’Afrique, ce qui limite les accords commerciaux, alors qu’elle n’applique pas ces mêmes principes avec la Chine ?

Arnaud Zacharie : Vous avez tout dit ! En Occident, on a repris le discours opportuniste de bonne gouvernance, mais c’est à géométrie variable : on est fort contre les plus faibles, et contre les plus forts, on parle beaucoup moins des sujets de bonne gouvernance. Du coup, on est en train de perdre l’Afrique. Dans les sondages d’opinion en Afrique, la popularité de la Chine est beaucoup plus élevée que celle de l’Europe ou des Etats-Unis.

Pierre Defraigne : En Europe, nous sommes confrontés au problème des migrations en provenance d’Afrique. Et la vraie réponse, selon moi, elle est là : la seule façon de lutter contre ces migrations massives, c’est le développement de l’Afrique. Donc tout ce qui contribue à développer l’Afrique est à prendre.

Il est clair que la vision chinoise est de long terme, comme toujours, car c’est une de leurs caractéristiques. Alors que nous nous contentons de solutions à court terme, car c’est lié à l’agenda électoral, qui est évidemment différent en Chine. En conclusion, nous devrions nous inscrire dans une démarche de " multéralisation " du développement de l’Afrique, et plus dans des rapports bilatéraux Europe/Afrique qui n’ont donné que très peu de résultats. Il faut se dire qu’il y a un nouveau partenaire à bord. Embarquons-le, et puis alors, essayons de ramener les Etats-Unis à la raison. On ne sait jamais…