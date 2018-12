Vincent de Coorebyter : "L'individualisme, un défi redoutable pour nos démocraties"

Mouvement des Gilets jaunes en France, marche contre le pacte de Marrakech hier à Bruxelles, succès des partis antisystème un peu partout en Europe… Il est clair que nos sociétés sont secouées. A tel point qu’on peut se poser cette question : Est-on en train d’assister à un tournant dans nos démocraties et dans nos sociétés occidentales ? Pour en débattre, Soir Première a invité Vincent de Coorebyter, professeur de philosophie politique à l'ULB, et président du CRISP.

A l’analyse de tous les mouvements qui émergent en Europe, Vincent de Coorebyter souligne un point commun essentiel : ils repoussent le concept de représentativité tel qu’on l’applique dans nos démocraties : "Il y a une méfiance viscérale à l’idée de la représentation en général. On a pu encore le voir dernièrement avec le mouvement des gilets jaunes. Ce qui est frappant, c’est qu’il ne s’est pas reconnu de représentant politique, alors que par la nature de ses revendications, il aurait pu en trouver du côté de Marine le Pen ou du côté de Jean-Luc Mélenchon. Or, l’une des caractéristiques les plus fortes du mouvement, c’est le refus de toute forme de représentation, qu’elle soit politique mais aussi interne. Ceux qui se proclamaient porte-parole étaient aussi discrédités par leurs camarades et écartés".

L’individualisme, l’arrière-plan de nos démocraties

Face à ces éléments remarqués au sein du mouvement des gilets jaunes, il soulève un enjeu plus global : "L’arrière-plan de nos démocraties aujourd’hui, et c’est un défi auquel nos gouvernements représentatifs doivent faire face, c’est un profond individualisme, qui fait que toutes les formes d’autorité et de représentation sont suspectes. Cela concerne donc les partis politiques, mais aussi les médias, les enseignants, les scientifiques, l’Eglise, etc. C’est un mouvement sociologique profond par lequel des individus, qui s’estiment tout aussi dignes d’exister et de s’exprimer que les élites, demandent à être pris en considération à partir de ce qu’ils sont et sur la base de leurs connaissances".

Pour lui, la plus grande menace qui plane sur nos démocraties, c’est donc cette crise de toutes formes d’autorités et de délégations, et qui frappent directement tous ceux qui prétendent parler au nom du peuple.

Comment peuvent réagir les politiques ?

Quelles sont les solutions pour redonner du souffle au modèle démocratique ? Quels sont les options dont disposent nos dirigeants pour entendre les revendications et leur répondre ? Comme le témoigne le Vincent de Coorebyter, répondre à ces questions n’est pas facile : "Je suis sensible à la difficulté devant laquelle sont les dirigeants. On leur demande de pouvoir à nouveau porter des espérances et incarner des utopies. Mais en même tes, à chaque fois que des promesses sont faites, elles sont suspectes d’être creuses et simplement électorales".

Il souligne la difficulté pour les politiques de parler pour "un peuple", car cette notion de peuple a évolué : "On peut se réjouir que nous ne fassions plus une sorte de peuple homogène et identitaire. On peut ne pas avoir de nostalgie de constater qu’à la place de peuple, il y a des populations, des groupes qui cohabitent en ayant chacun une histoire différente. Mais cette évolution, c’est un défi redoutable pour les politiques. Ils ne tirent plus de légitimité de l’idée de nation et de l’idée d’incarnation du peuple. Donc appeler à une mobilisation ou à une prise de responsabilité au nom du peuple, c’est de plus en plus difficile".

Pour préciser cette notion de fragmentation de la société, il prend l’exemple des classes sociales : "Aujourd’hui, on ne parle presque plus de classes sociales, on ne peut plus faire de stratifications simples de la société via des statuts socio-professionnels. Maintenant, on voit une multitude de groupes de nature très variés, avec des enchevêtrements et des recouvrements. Le sociologue Michel Maffesoli parle de tribu : il y a de reconnaissances mutuelles par affinités autour de styles de vie et de pratiques. Et aujourd’hui, avec les numérique, on voit que ces tribus peuvent se cloîtrer sur elles-mêmes, et être sous la coupe d’algorithme qui les renvoient sans à leurs discours et à leurs références privilégiées".

Il en conclut que face à cette multitude, il est devenu extrêmement difficile pour les responsables politiques d’adresser un message : "Tout discours globalisant risque de n'être pas pris au sérieux par ceux qui veulent au contraire qu’on parle d’eux individuellement ou d’eux en tant que membres d’un groupe aux contours assez étroits".