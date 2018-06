Un an après : le plan de relocalisation des demandeurs d'asile dans l'Union

Il y a un an, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque refusaient d’accueillir des réfugiés en provenance de la Grèce et de l’Italie, ce qui avait poussé la Commission européenne à lancer une procédure en infraction contre ces trois pays. Ce qui était en jeu, c’est le plan de relocalisation des demandeurs d’asile mis en place en 2015. Qu’en est-il aujourd’hui, de ce plan ? Soir Première a posé la question à Denis Duez, politologue à l’Institut d’études européennes de l’Université Saint Louis.

Finalement, ces trois pays que sont la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, ont-ils été sanctionnés pour ne pas avoir respecté ce programme d’accueil ?

Denis Duez : Les différentes actions qui ont été menées, d’abord par les états en question devant la Cour, et par la Commission, ont plutôt donné raison à la Commission. La Cour de justice européenne a reconnu le caractère bien fondé, le caractère contraignant des dispositions qui avaient été adoptées. Mais il n’en reste pas moins que ces pays n’ont jamais accueilli ou très peu de personnes dans le cadre du programme de relocalisation.

Cela dit, il faut aussi dire qu’ils ne sont pas les seuls à ne pas avoir respecté les quotas fixés par ce programme…

Oui, c’est très simple. En fait, quasiment aucun état de l’Union Européenne qui était impliqué dans le mécanisme n’a pris la part qui était initialement prévue de candidats réfugiés. Même si dans le même temps, la Commission européenne revendique le fait que 96% des réfugiés ou candidats réfugiés qui sont éligibles, c’est-à-dire ceux qui ont une nationalité pour laquelle les taux de reconnaissance des demandes d’asile dépassent les 75%, auraient bénéficié du mécanisme. Mais tout ça ne représente au final que 35 000 personnes sur les 160 000 qui devaient initialement être répartis.

On est donc loin de l’objectif d’alléger la charge des pays du sud de l’Europe. Cela veut dire qu’on doit constater que ce programme de relocalisation est un échec ?

Clairement, ça ne fonctionne pas. D’ailleurs la Commission a décidé en décembre 2017 de ne pas reconduire le dispositif avec son caractère obligatoire. Elle a pris acte, au terme du programme prévu pour deux ans, du fait que ça ne marchait pas. Désormais, c’est une base essentiellement volontaire qui s’applique, avec des états qui peuvent accueillir s’ils le souhaitent.

Il faut noter aussi que le débat est encore ouvert. Récemment, au début du mois, les ministres en charge de ces dossiers au sein du Conseil des ministres de d’Union européenne parlaient de la possibilité de créer un nouveau mécanisme un peu automatique. Cela a été proposé par la présidence bulgare, qui supposait que quand un pays connaissait un afflux important et accueillait plus de réfugiés qu’il ne le devait, il y aurait un mécanisme automatique qui s’enclencherait. Les ministres se sont évidemment déchirés une fois de plus là-dessus, donc on voit qu’une nouvelle fois il est très difficile de trouver des accords en termes d’accueil.