Un an après la reprise de Caterpillar pour 1€ symbolique, où en est-on ?

Il y a tout juste un an tombait cette annonce : le site de Caterpillar à Gosselies cède la centaine d’hectares qu’il occupe ainsi que ses équipements. Et alors que la valeur estimée était de 143 millions, il a été vendu pour 1 euro symbolique. Un an après, où en est-on ? Soir Première tente d’y répondre.

Dans les faits, le site est à l’heure actuelle toujours entre les mains de Caterpillar. Mais l’équipe est réduite est chargée de maintenir l’outil en attendant que la région reprenne concrètement les rennes.

Pour ce faire, la région a créé une société qui regroupe la Sogepa (société régionale des participations) et Igretec, l'intercommunale chargée du développement économique du bassin de Charleroi.

Comme l’explique Nathalie Czerniatynski, directrice du développement chez Igretec, la région va récupérer un site industriel équipé : "On reçoit un outil industriel en état de fonctionner. Donc sont maintenus les ponts roulants et les zones de chargements, par exemple. En matière d’énergie et de traitement des eaux, toutes les installations sont gardées également".

L’objectif est ensuite de trouver, le plus rapidement possible, un repreneur. Le plan A, c’est de retrouver un repreneur qui utilisera l’opportunité de pouvoir garder ces outils industriels. Mais s’il ne marche pas, le plan B pourrait être une reconversion, comme le sous-entend Nathalie Czerniatynski "Il faudra vérifier que toutes les pistes en ce sens ont été exploitées. Et si vraiment il n’y en a plus, il faudra se poser la question d’une reconversion de l’intégralité du site".

Pour l’instant, rien n’est encore fixé, et la prospection est en cours du côté de la région. Que donne-t-elle jusqu’à présent ? "On a reçu des demandes d’information, dit Nathalie Czerniatynski, mais de là à dire qu’on a eu des marques d’intérêts concrètes… Non, on n’en est pas encore là".