Dans Soir Première, Arnaud Ruyssen a décidé d’inviter chaque soir, pendant trois semaines, un candidat ou une candidate aux élections du 26 mai prochain. Chacun doit répondre à des questions posées par des acteurs de la société civile. Ce mardi, c’est Stéphane Hazée, chef de groupe Ecolo au Parlement wallon, qui s’est prêté au jeu.

Interrogé sur la fiscalité routière, il a mis les choses au clair concernant la taxe kilométrique qui serait fixée en fonction des kilomètres parcourus. Autrement dit, payer plus si on circule beaucoup, payer moins si on circule moins. Pour Stéphane Hazée, ce n’est pas pour cette législature. L’écologiste juge qu’il faut d’abord privilégier le développement d’alternatives à la voiture. « C’est ça, l’enjeu de cette législature », explique-t-il. La mobilité a été définancée selon lui, notamment dans les choix de transport en commun, de mobilité douce, que ce soit au niveau fédéral ou régional. Il donne l’exemple du TEC : « Le TEC a perdu environ 90 millions d’euros sous la législature. Pour 2019, c’est 32 millions en moins, ça veut dire que ce sont des bus en moins, une offre qui ne se développe pas et des alternatives qui n’arrivent pas ». Pour l’écologiste, il faut réinvestir dans les alternatives comme le bus, le vélo et le train. Selon lui, ce sera dans cinq ans seulement, lors de la campagne 2024, qu'il sera le moment de faire le point sur l’enjeu de la taxe kilométrique.

Pas question de détricoter le pacte d’excellence

Le député Ecolo a également abordé l’un des enjeux majeurs pour l’enseignement lors de la prochaine décennie : le Pacte pour un enseignement d’excellence. Stéphane Hazée est clair sur ce point : « Il n’est pas question de détricoter ce pacte. Nous voulons avancer, mais en évaluant de manière régulière et de façon participative, la mise en œuvre du pacte, puisqu’il est là pour plus de 10 ans ». Ce texte a été négocié avec les acteurs de l’enseignement et c’est ce qui le rend important à ses yeux. Certes, le pacte n’est pas coulé dans le bronze, pour le député wallon. À son avis, il faut le corriger, le réajuster en fonction des discussions avec les acteurs du secteur, mais il précise tout de même : « Il ne s’agit en tout cas pas de dire on recommence à zéro parce qu’on a envie de mettre son nom sur une nouvelle réforme ».