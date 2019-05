« Si vous êtes ministre » : Donatien d'Hoop, du Collectif Citoyen

Dans Soir Première, Arnaud Ruyssen a décidé d’inviter chaque soir, pendant trois semaines, un candidat ou une candidate aux élections du 26 mai prochain. Chacun doit répondre à des questions posées par des acteurs de terrain. Le premier à se livrer à cet exercice est Donatien d’Hoop, candidat pour le Collectif Citoyen.

Le collectif citoyen est un mouvement qui s’est constitué au départ des listes citoyennes qui s’étaient présentées lors du dernier scrutin communal. Le mouvement a été rejoint par de nombreux citoyens, et se présente cette fois sur des listes au régional, au fédéral, mais pas au niveau européen. Comme Donatien d’Hoop l’explique, leur volonté est avant de changer notre système démocratique :

«Il y a beaucoup à changer. Je voudrais revenir sur le titre de votre émission, Si vous êtes ministre. Un ministre, c’est quoi, finalement ? Cela vient du latin, minister, qui veut dire serviteur. Et c’est une chose qu’on a perdu dans notre système politique. On oublie que nos représentants, nos mandataires, sont au service des citoyens. On a trop l’habitude de voir les mêmes têtes, les mêmes partis. Les politiques, pour faire carrière, utilisent différents mécanismes pour se maintenir au pouvoir. Ce n’est donc plus un service citoyen, un service politique, c’est une carrière».

Selon lui, ce besoin de faire carrière empiète sur cette notion de service : «Quand des mandataires sont là depuis trop longtemps, il y a une rupture entre la vie de terrain vécue par les citoyens et la vie dans les salons dorés des parlements et des institutions. D’un côté, il y a une élite politique, et des systèmes qui créent un entre-soi. De l’autre côté, les citoyens sont désabusés, et ne font plus confiance en la classe politique. Une étude de l’IWEPS montre que 36% de la population francophone belge fait confiance aux politiciens».

Le mouvement veut donc encourager les citoyens à s’investir en politique, et que leur avis soit demandé au travers d’assemblées et d’autres mécanismes. Un engagement que tout le monde, peut-être, ne voudrait pas tenir. Mais selon le candidat, les citoyens sont souvent réfractaires car la politique est vue comme trop complexe : «Il y a un vrai travail d’enseignement, d’éducation pour que le citoyen se sente capable de participer à la vie démocratique. Pour le moment, on entend souvent que c’est trop compliqué».

« La globalisation des revenus, je suis pour »

Durant l’émission, Felipe Van Keirsbilck, le Secrétaire général de la CNE, a eu l’occasion de lui poser cette question : «Si vous êtes ministre, vous engagez-vous à faire d’une réforme fiscale basée sur la globalisation des revenus une priorité ? C’est-à-dire que, contrairement à aujourd’hui, les revenus des placements financiers ou revenus locatifs seraient-ils taxés de la même manière que les revenus du travail ?»

A cette question, Donatien d’Hoop répond positivement : «Pour moi, la globalisation est une étape pour une fiscalité plus juste, je suis plutôt favorable. Cependant, il va falloir retravailler beaucoup plus que sur la globalisation. On a un système fiscal qui a été bricolé. Il y a 537 articles, c’est vraiment une brique. C’est totalement incompréhensible. Même pour remplir leur déclaration fiscale, les gens ont besoin d’aide, et ce n’est pas normal. La loi doit être accessible, et compréhensible par tous. Ce code, il va falloir le simplifier. Se demander si certaines lois sont liées à des lobbies. Enfin il faudra venir avec quelques articles beaucoup plus clairs et synthétiques».