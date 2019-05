Dans Soir Première, Arnaud Ruyssen a décidé d’inviter chaque soir, pendant trois semaines, un candidat ou une candidate aux élections du 26 mai prochain. Chacun doit répondre à des questions posées par des acteurs de la société civile. Ce mardi, c’est Alda Greoli, ministre de l’Energie de l’Environnement et du Développement durable au gouvernement wallon, qui s’est prêtée au jeu.

D’emblée, la ministre a posé l’une des conditions de son parti pour entrer dans le futur gouvernement wallon : l’assurance autonomie. Une sorte de cotisation que les citoyens devront payer pour assurer le suivi de leurs vieux jours. « Nous ne prendrions pas nos responsabilités sans mettre ce dossier sur la table, si nous ne mettions pas en place une assurance autonomie », explique-t-elle. Aujourd’hui, il existe déjà les services d’aide à domicile, des aides familiales, des aides sociales, des gardes à domiciles, mais pour Alda Greoli, ce n’est pas suffisant. Elle estime que ces aides ne permettent pas de venir en aide aux familles confrontées à des situations de handicap par exemple, « ou simplement si vous avez un accident de voiture et que pendant trois mois, vous ne pouvez plus réparer les repas de vos enfants. Ce sont ces enjeux-là que l’assurance autonomie veut rencontrer et donc oui, c’est indispensable ». Pour elle, cela doit passer par une contribution du citoyen, ce qui permet de garantir un budget suffisant. Elle argumente : « Aujourd’hui, les services d’aide à domicile ne peuvent plus répondre aux besoins de la population dès le mois de septembre, parce qu’ils n’ont pas le budget suffisant ». Elle estime que l’assurance autonomie doit devenir une assurance au sens de l’assurance santé et l’assurance chômage. Pour elle, « il faut que ce soit garanti du 1er janvier au 31 décembre. Ça doit être une forme de sécurité sociale, gonflée et aménagée pour le vieillissement ».

Garder le numerus clausus ? Non

Le regard des médecins sur la santé a été aussi scruté à la loupe lors de l’émission et plus précisément le numerus clausus, le concours qui limite le nombre de numéro Inami disponible pour les futurs médecins. Alda Greoli estime simplement que ce numerus clausus n’a pas lieu d’être. Elle le justifie par la pénurie de médecins généralistes : « Aujourd’hui du côté de la Région Wallonne, 144 communes sont en pénurie de médecins généralistes, dont 50 en pénurie grave ». La ministre nuance tout de même. Pour elle, faire sauter le numerus clausus ne mettra pas fin à la pénurie du jour au lendemain. Elle estime qu’il faut aussi encourager les pratiques plus groupées pour que cela fonctionne. Par exemple, le travail avec des infirmiers, des psychologues et des assistants sociaux. Or pour Alda Greoli, les concours n’aident pas au développement de la capacité à travailler en groupe. Elle raconte : « Il ne faut pas que ces étudiants aient l’impression d’être dans un concours permanent. Pour plusieurs enjeux : à cause des pénuries, pour développer une médecine collaborative, mais aussi pour permettre à tous les citoyens d’avoir accès à des soins de qualité ».