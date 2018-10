Quelle diplomatie à l'heure de la montée de l'extrême-droite ?

Le candidat d'extrême-droite Jair Bolsonaro a été élu ce dimanche président du Brésil. Populiste, homophobe, sexiste, il est connu pour ses propos choquants et ses phrases assassines. Dans Soir Première, on s’est posé cette question : peut-on imaginer que la diplomatie soit réajustée face à un régime dont les valeurs sont contraires à la démocratie ? Simon Desplanque, assistant et chercheur en relations internationales à l’UCL et Sven Biscop, chercheur à l’Institut royal des relations internationales, ont pris l’exemple de la Belgique.

Quelle attitude peuvent adopter nos diplomates face à l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro ? Selon Sven Biscop, leur marge de manœuvre est limitée : "On doit faire attention, car ce n’est pas à un pays de décider qui doit être au pouvoir dans un autre pays. Et surtout, la Belgique seule se placerait dans une position difficile si elle est le seul pays à changer d’attitude". Il explique par contre qu’il en serait autrement si le pays concerné fait partie de l’Union européenne : "Ceux qui sont membres doivent respecter juridiquement les valeurs et les droits de l’homme tels qu’ils ont été codifiés dans les traités européens. A ce moment-là, si des pays internes à l’UE les violent, on peut et on doit réagir. Alors que pour des pays tiers, on est dans une situation différente".

Politique étrangère et diplomatie, deux choses différentes

Pour Simon Desplanque, il faut distinguer politique étrangère et diplomatie : "La politique étrangère, c’est décider de promouvoir au niveau de la scène internationale une série de valeurs. En Belgique, on fait le choix de défendre l’Etat de droit, la démocratie, les droits de l’homme. Mais à partir du moment où on dialogue sur la scène internationale avec des pays qui n’ont pas les mêmes valeurs, c’est là qu’entre en jeu la diplomatie. La diplomatie, par définition, c’est parler avec des gens qui n’ont pas les mêmes valeurs que nous". C’est ainsi qu’il rappelle que la Belgique a toujours entretenu des relations avec des régimes comme la Russie où l’Iran.

On ne va donc rien changer dans nos relations avec le gouvernement brésilien?

"Tout d’abord, on va attendre et voir quelles seront les actions du nouveau président, explique le chercheur Sven Biscop. Pour le juger sur les actions et pas sur les mots. Même si ces mots, c’est vrai, font un peu peur". Par ailleurs, il invite à regarder ce qui se passent au sein des frontières européenne, car pour lui, le danger y est d’autant plus menaçant : "Ce qui est beaucoup plus spectaculaire pour moi, et plus dangereux, c’est la situation en Europe. On pensait que depuis la deuxième guerre mondiale et la chute du mur, la consolidation de la démocratie était assurée, mais visiblement elle ne l’est pas…"