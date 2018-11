Pouvoir d'achat ou transition énergétique: faut-il forcément choisir?

Les citoyens doivent-ils choisir entre garder leur pouvoir d’achat ou favoriser la transition énergétique ? A en croire certains, réaliser les deux simultanément est impossible. Est-ce une réalité ? Dans Soir Première, nous avons posé la question à deux invités : Pascal Vermeulen, directeur associé de la plateforme Climact, et François Sana, du service d’étude de la CSC.

Augmenter les taxes des carburants, augmenter le prix des billets d’avion, mieux isoler son habitation… Autant de mesures qui sont encouragées par les défenseurs du climat, mais qui, pour les consommateurs, risquent de faire mal au portefeuille. Aller vers une société bas carbone, ça veut forcément dire se serrer la ceinture ?

Pour Pascal Vermeulen, pas forcément : "C’est une vaste question évidemment. Mais plusieurs scénarios existent pour aller vers une société bas carbone. La première chose à faire, c’est de renforcer l’efficacité énergétique. Alors oui, changer le système de production énergétique pour qu’il soit plus sobre en carbone, ça va coûter. Mais il faut investir aujourd’hui pour récupérer demain. Des études montrent : si on fait des choix judicieux d’investissement, il y a des scénarios qui ne coûtent pas plus cher que de continuer comme on le fait aujourd’hui".

"Il faut une redistribution juste de la recette des taxes"

Un scénario qui ne coûterait donc pas plus cher dans sa globalité, mais qui risque de coûter plus à certains qu’à d’autres. Du côté des syndicats, a-t-on peur que ces mesures touchent plus particulièrement les moins favorisés ?

"Il faudrait lutter contre les effets régressifs de ces nouvelles fiscalités, explique François Sana de la CSC. Si on prend l’exemple des transports, c’est très bien de dissuader l’usage du diesel et de l’essence, mais on doit faire attention car certaines personnes n’ont pas le choix d’utiliser certains types de transports. Donc, nous on veut souligner un point : il faut une redistribution juste de la recette de ces taxes. Nous proposons que les recettes soient redistribuées en grande partie aux travailleurs qui vont être impactés par les choix liés à la transition énergétique. Il y a des solutions individuelles accessibles aux gens qui ont plus de moyens, et il faut les encourager. Mais pour les autres, qui ont moins les moyens, il faut leur donner les moyens financiers d’opérer cette transition".

Pour lui, cela concerne donc aussi toute une série de travailleurs : "Les travailleurs du secteur du charbon, du nucléaire, du pétrole… Ils doivent être reconvertis, car on sait que ces industries vont disparaitre, ou du moins être amenées à évoluer fortement. Mais donc, comme on le sait, il faut prévoir des plans d’anticipation et des fonds pour la reconversion des travailleurs".

Responsabilités individuelle et collective

Pour Pascal Vermeulen, tout sera évidemment question de choix : "Et ce choix, il est le fruit de responsabilités collectives et individuelles. Pour indiquer un exemple de responsabilité individuelle, on peut parler de l’avion. Aujourd’hui, on peut aller à Rome pour 25 euros. Mais cela n’encourage pas à considérer l’impact environnemental d’un tel voyage".