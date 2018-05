Poutine : "Les russes pensent qu’il est le seul à pouvoir les sortir du pétrin"

Voilà pratiquement 20 ans que l'ex agent du KGB Vladimir Poutine a pris le pouvoir en Russie. Sa politique est très contestée sur le plan économique et sur celui des droits de l’homme. Et pourtant, au sein de la population russe, sa popularité ne faiblit pas. Pourquoi ? Les russes peuvent-ils vraiment défendre que la Russie va mieux aujourd’hui ? Le professeur de géopolitique Tanguy de Wilde et la journaliste Nina Bachkatov en ont débattu dans Soir Première.

La Russie va-t-elle mieux avec Vladimir Poutine. Sur le plan économique, c’est contrasté. Car si la croissance a parfois flirté avec les 10%, elle est aussi descendue à -8%. Une économie très volatile, d’autant plus que le PIB par a tendance à baisser alors que le coût de la vie augmente. Mais visiblement, cela ne semble pas altérer l’image de Poutine aux yeux des russes.

Pour Nina Bachkatov, spécialiste de Russie, il y a plusieurs facteurs pour expliquer cette popularité : " D’abord, la majorité des russes en âge de voter se souviennent de ce qu’était la Russie avant 2000, avant que Vladimir Poutine n’arrive au pouvoir ? Aujourd’hui, beaucoup de russes disent que Poutine leur a rendu la fierté d’être russe ". Une remarque qui est d’ailleurs partagée par Tanguy de Wilde : "On partait de l’humiliation du Kosovo. Et Vladimir Poutine a redoré le blason de la Russie sur la scène internationale. Il a changé l’image de la Russie, en refusant de rester un pays qu’il fallait aider, et en s’imposant économiquement grâce à une bonne conjoncture".

Le seul qui pourra les sortir du pétrin

La deuxième chose, continue Nina Bachkatov, "c’est qu’ils ont l’impression qu’il est la seule personne qui pourrait sortir la Russie du pétrin. Et puis, il y a le fait que Vladimir Poutine, malgré les chiffres, montre son envie de réduire les inégalités socio-économiques. Il a d’ailleurs montré dans son discours cette conscience des dangers de ne pas moderniser la Russie. Il sait que son entrée dans l’histoire se marquera aussi par l’empreinte qu’il laisse sur son propre pays, et pas uniquement en rendant la Russie plus importante sur la scène internationale".

Le jeu de rivalité avec les occidentaux

Vladimir Poutine, depuis qu’il est au pouvoir, n’a jamais hésité à s’opposer à l’Occident. Et selon Nina Bachkatov, il a su jouer de cette rivalité auprès de la population : "Il a joué avec un sentiment qui est très profond chez les russes, c’est celui de resserrer les rangs autour de son dirigeant, parce que c’est présenté comme la seule façon de résister à la pression extérieure".

Il a ainsi acquis la loyauté d’une grande partie des russes, tout en ayant une politique très dure, notamment envers les médias, ou envers le respect des droits de l’homme. Pour Tanguy de Wilde, on n’est pas à un paradoxe près avec Vladimir Poutine : "Par exemple, il a cessé de faire de l’expression démocratie populaire une contradiction dans les termes. Effectivement, on a affaire à une démocratie populaire au sens qu’il y a une forme de popularité du dirigeant, mais il n’y a pas de démocratie pluraliste au sens premier".

